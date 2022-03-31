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مونديال خامس لميسي ورونالدو.. 4 سبقوهم "للإنجاز الذهبي"

31
MARCH
2022
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من التصفيق إلى الابتسام إلى الغناء، اقتنص كريستيانو رونالدو بضع لحظات للاحتفال مع زملائه في المنتخب البرتغالي بعد التأهل إلى كأس العالم "الخامس" له.
 
ومثل رونالدو، احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كثيرا، عندما ضمن تأهل منتخب بلاده إلى قطر 2022، قبل أشهر.
 
خماسية رونالدو وميسي
 
وسيدخل رونالدو وميسي "ناديا خاصا" في عالم كرة القدم، وهو نادي النجوم الذين شاركوا في 5 بطولات كأس العالم، وهو إنجاز عظيم في عالم كرة القدم.
 
وشارك أربعة لاعبين آخرين فقط، في كأس العالم، 5 مرات، وهم حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي بوفون من 1998 إلى 2014، ومدافع المكسيك رافاييل ماركيز من 2002 إلى 2018، ولاعب خط وسط ألمانيا لوتار ماتيوس من 1982 إلى 1998، وحارس مرمى المكسيك أنطونيو كارباخال من 1950 حتى 1966.
 
من بين اللاعبين الآخرين الذين لديهم فرصة للانضمام إلى رونالدو وميسي، والمشاركة بالمونديال الخامس، في قطر 2022، حارس مرمى المكسيك غييرمو أوتشوا، ولاعب وسط المكسيك أندريس غواردادو، الذين شاركوا أيضا في أربع نهائيات لكأس العالم.
 
كما شارك مدافع إسبانيا سيرخيو راموس في أربع نهائيات لكأس العالم، لكن لم يتم استدعاؤه من قبل المدرب لويس إنريكي مؤخرا، مما يعني أن مسيرته ستشمل 4 بطولات فقط.
 
وشارك رونالدو وميسي في كأس العالم لأول مرة في مونديال 2006 بألمانيا، واستمرا بالمشاركة بعدها في كل البطولات المونديالية، حتى 2022، التي قد تكون الأخيرة لهما.
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