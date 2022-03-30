سلة: الدور الثاني من بطولة الشركات

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تتابعت بطولة الشركات في كرة السلة التي انطلقت منتصف شهر آذار الجاري من تنظيم "سبورتس مانيا " وبموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة على ملاعب "أم 13" بمشاركة ١٦ فريق ووصلت الى الدور الثاني.

وقد تأهل الأول من كل مجموعة مباشرة الى الدور الربع نهائي على ان يلعب ثاني وثالث كل مجموعة مبارة مؤهلة الى الدور ربع النهائي.

وفي ما يلي برنامج مباريات الدور الثاني:

عند الساعة السابعة والنصف من مساء الاربعاء يواجه فريق "فتّال" فريق "برودان" والفائز يتأهل للربع نهائي بمواجهة "زيكولا". وعند التاسعة من اليوم عينه يواجه "أراميكس" فريق "كريبتو بانك" والفائز يتأهل للربع نهائي بمواجهة "مسلّم غروب".

وعند الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس، يواجه "لوكال هوست" فريق "اي في ايليكترا" والفائز يتأهل للربع نهائي بمواجهة "آريبا". وعند التاسعة من اليوم عينه يواجه فريق "مونتي موبايل" فريق "آي تي جي" / "ميديس غروب" والفائز يتأهل الى الدور ربع النهائي بمواجهة المحامين ورفاقهم.