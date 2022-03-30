محاربو الصحراء يخفقون في العبور إلى نهائيات مونديال قطر

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تأهل منتخب الكاميرون لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر، إثر الفوز على منتخب الجزائر، بهدفين مقابل واحد، خلال مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتمكن لاعب منتخب الكاميرون، إريك ماكسيم شوبو موتينغ، الذي يلعب في نادي بايرن ميونخ الألماني، من تسجيل الهدف الأول لفائدة "الأسود غير المروضة" في الدقيقة 110.

وسجل لاعب المنتخب الجزائري، أحمد توبا، هدف التعادل في الدقيقة 118، لكن "الأسود غير المروضة" أضافت هدفا ثانيا للفوز قبل لحظات من نهاية المباراة.

وكان محاربو الصحراء قد فازوا بهدف دون مقابل على منتخب الكاميرون، في مباراة جرت في الخامس والعشرين من مارس الجاري.

وفي وقت سابق، تأهل المنتخب المغربي إثر فوزه بـ4-1 على الكونغو الديمقراطية، فيما صعدت تونس إلى المونديال بعد تعادل نظيف مع مالي.

في المقابل، أخفق الفراعنة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعد الخسارة عن طريق ركلات الترجيح أمام منتخب السينغال.