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مصر.. أول تعليق "حكومي" رسمي على ضياع حلم المونديال

30
MARCH
2022
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في أول تعليق له عقب إخفاق منتخب "الفراعنة" في التأهل لكأس العالم 2022، طالب وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بطي الصفحة و"النظر إلى المستقبل".
 
وقال صبحي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" مساء الثلاثاء، إنه "رغم الحزن بسبب الخسارة من السنغال فإن المنتخب المصري لن ينكسر. يجب النظر للمستقبل".
 
وأوضح الوزير أن "المنتخب المصري منتخب شاب، ومن ثم فلا داعي لليأس الذي يمكن أن يفقدنا ما بُني الفترة الماضية. من الآن سيستعد المنتخب لبطولة أمم إفريقيا المقبلة".
 
وشدد على أن المواجهة أمام السنغال كانت صعبة للغاية، لكن "لاعبي منتخب مصر أدوا ما عليهم ببسالة كبيرة".
 
ومن جهة أخرى، طمأن الوزير المصريين على تأمين خروج لاعبي المنتخب والجماهير المصرية من داكار، مشيرا إلى "تنسيق كامل مع سلطات الأمن السنغالية في هذا الشأن".
 
وخسر منتخب مصر، مساء الثلاثاء أمام مضيفه السنغالي بركلات الترجيح، في مباراة العودة بالمرحلة النهائية من تصفيات المونديال، التي امتدت إلى 120 دقيقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم أصحاب الملعب بهدف نظيف.
 
وكانت مصر فازت ذهابا على السنغال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت الجمعة في القاهرة.
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