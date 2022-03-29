لبنان يفوز بميدالية ذهبية في معرض ماليزيا الدولي للتكنولوجيا

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نال لبنان ميدالية ذهبية غالية في معرض ماليزيا الدولي للتكنولوجيا (MTE 2022) والذّي يمتدّ بين 26 آذار و1 نيسان 2022 من خلال مشاركة وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، حيث شارك المبتكرون اللبنانيون من متوسطة الطريق الجديدة الثالثة الرسمية افتراضيّاً في المعرض، عبر اختراع نافس عشرات الاختراعات من مختلف أنحاء العالم.

الاختراع الفائز هو UV Warrior والذي هو عبارة عن روبوت يقوم بتعقيم الأسطح والهواء معًا أو الهواء فقط عبر استخدام تقنية الـ UVc وذلك بهدف الحدّ من انتشار الأوبئة الموجودة مما يؤمن سبل الوقاية لحماية الأشخاص من الأمراض التي تسبّبها الفيروسات والبكتيريا بحيث يقضي على 99.99 % منها. وهو للطلاب مايا بدير، خيمكان عمر، عليّ شهاب، لانا الفتى بإشراف الأستاذ أحمد المصري. وتجدر الإشارة إلى أن الاخترع حاصل على “Prototype Certificate” من معرض بيروت الدولي للابتكار 2021، وميدالية ذهبية في مباراة العلوم 2021 إضافة الى براءة اختراع من وزارة الاقتصاد و التجارة تحمل الرقم 1218.

وأشارت الهيئة الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث أنّ رئيسها وأعضاء لجنة التحكيم فيها يشاركون سنوياً في تحكيم الابتكارات والاختراعات في العديد من المعارض الدولية ومنها معرض ماليزيا. كما تدعم الهيئة مشاركة المخترعين والمبتكرين في المعارض الدولية سواء بتسجيل براءة الاختراع اللازمة أو من خلال رعاية المشاركة في المعارض الدولية. كما وتدعو الهيئة المخترعين اللبنانيين للمشاركة في معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS 2022 (26 – 28 أيار) الذي تنظّمه للعام الثالث.

وهذا الأسبوع، تنظّم الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث مباراة العلوم 2022 (31 آذار – 2 نيسان) والتي ستجري رقميًا في سنويتها التاسعة عشرة بمشاركة مئات الطلاب من الثانويات والمدارس اللبنانية.