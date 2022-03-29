مواعيد مباريات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا لمونديال قطر

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تقام مساء اليوم الثلاثاء، خمس مباريات مصيرية في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".
وفيما يلي جدول مواعيد المباريات حسب توقيت غرينيتش:
السنغال - مصر – الساعة 17:00
نيجيريا - غانا -الساعة 17:00
المغرب - جمهورية الكونغو الديمقراطية - الساعة 19:30
الجزائر - الكاميرون - الساعة 19:30
تونس - مالي – الساعة 19:30
وكانت مباريات الذهاب أسفرت عن النتائج التالية:
مصر - الكاميرون 1-0
جمهورية الكونغو الديمقراطية # المغرب 1-1
مالي - تونس 0-1
الكاميرون - الجزائر 0-1 -
غانا - نيجيريا 0-0
وسيتأهل المتفوقون في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى مونديال قطر، أي أن القارة السمراء ستمثل بخمسة منتخبات في كأس العالم المقبلة.