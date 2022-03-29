النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم السباق الأول لمركبات الدفع الرباعي

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ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الأول لمركبات الدفع الرباعي(4x4)الأحد المقبل الواقع فيه 3 نيسان المقبل في منتجع الـ"باين لاند" بدير الحرف وبرعاية اطارات "لينغ لونغ".ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان لسباقات مركبات الدفع الرباعي للعام الجاري .

وانطلقت عملية تسجيل المشاركين في السباق في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك على أن يقفل باب التسجيل عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة 1 نيسان المقبل.

وسيعمّم النادي المنظّم اسماء المشاركين في السباق عند الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت 2 نيسان المقبل.

وفي برنامج الأحد الفحص التقني ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً على ان تنطلق الطلعة الرسمية الأولى عند الساعة التاسعة صباحاً مع العلم ان السباق يتضمّن ثلاث طلعات رسمية.