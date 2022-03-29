مقرّرات الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة

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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة إجتماعها الدوري في مقرّ نادي المون لاسال (عين سعاده) وإتخذت القرارات التالية:

• قبول إنضمام خمسة أندية لعائلة الإتحاد وهي: هومنتمن عنجر- نادي عكّار الرياضي- نادي بريقع الرياضي (النبطية)- نادي أوفياء الرياضة (بيروت)- نادي الرسالة عبّا (النبطية).

• الطلب من لجان المحافظات إقامة دورة في المحافظة خلال شهري نيسان وأيّار المقبلين ويحصل خلالها اللّاعبون على نقاط تُضاف إلى نقاطهم السّنوية.

• إقامة دورات إعداديّة لأساتذة الرياضة في المدارس لتمكينهم من إعطاء أساسيّات اللّعبة للتلامذة وذلك في مختلف الأقضية اللبنابيّة.

• تسمية الحكمَين ميشال السمعاني وراما دعبول والمدرّبَين الدكتور كميل مرعب والدكتور كريستيان غوش لمتابعة الدورة التي تيقيمها المجلس الأولمبي الآسيوي في دولة الكويت لإعداد الكوادر.

• طلب إستضافة بطولة الأندية العربيّة في شهر تشرين الثاني المقبل.

• الدعوة لأوسع مشاركة في "اليوم العالمي لكرة الطاولة" الذي ينظّمه الإتحاد في الشيّاح بالتعاون مع بلدية الشيّاح ونادي الشياّح الرياضي وميسا بصيبص (مروّجة اليوم العالمي لكرة الطاولة في لبنان) وذلك نهار الأربعاء الواقع فيه 6 نيسان المقبل من الساعة الثالثة حتّى السادسة مساء" في "الشيّاح بارك" بالإضافة إلى شكر رئيس بلدية الشيّاح إدمون غاريوس ونادي الشيّاح الرياضي.