نافاس يستضيف عشرات اللاجئين الأوكرانيين

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جهز حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، الكوستاريكي كيلور نافاس، منزله لاستقبال عشرات اللاجئين الأوكرانيين، الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم مع روسيا.

وقام الحارس الذي ضمن مع بلاده أقله خوض الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بتجهيز منزله لاستقبال عائلات فرت من الحرب في بلادها في أعقاب إطلاق روسيا لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

ونشرت أندرياس سالاس، زوجة نافاس، عدة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع جمعيات خيرية قالت فيها "يمكننا مساعدة الأطفال، بعضهم برفقة أمهاتهم وغيرهم لا، شبان وحدهم وصلوا بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط، الشيء الوحيد الذي استطاعوا جلبه معهم".

وتم نقل اللاجئين الذين وصلوا إلى منزل نافاس من قبل جمعية إنجيلية مقرها الرئيسي في برشلونة.

ولم يؤكد النادي الباريسي عدد الأشخاص الذين تم استقبالهم واكتفى بتأكيد المعلومات "لأن كيلور لم يرغب في الترويج للفتة التي قام بها".