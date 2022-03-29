مصر بلا مدافعيها.. كيروش في "مباراة شطرنج صعبة" أمام السنغال

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حقق منتخب مصر فوزا ثمينا بهدف نظيف على السنغال، الجمعة، في ذهاب المرحلة الفاصلة ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، لكنه يواجه أزمة كبيرة في لقاء الإياب في داكار، المقرر الثلاثاء.

فقبل مواجهة القاهرة تعرض أحمد حجازي مدافع الفراعنة الأساسي لإصابة منعته من الظهور ضمن قائمة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهتي السنغال.

وفي اللقاء الذي انتهى بهدف عكسي سجله ساليو سيس في مرماه عن طريق الخطأ، غادر محمد عبد المنعم مدافع الفريق المصري مصابا بعد تعرضه لكسر في الأنف تطلب تدخلا جراحيا، ما جعله خارج حسابات لقاء العودة كذلك.

كما أن محمود الونش الذي بدأ مواجهة الذهاب أساسيا إلى جوار عبد المنعم في قلب دفاع "الفراعنة"، حصل على إنذار ليتخلف بذلك عن لقاء داكار، بسبب تراكم الإنذارات ومن ثم الإيقاف.

خيارات كيروش

وبات كيروش أمام خيارات جديدة جميعها لم يكن يتمناها، وقال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر والسنغال الأولى إنه يدرس الموقف جيدا قبل استدعاء مدافع آخر لصفوف الفريق.

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وبعد ساعات من انتهاء لقاء الذهاب، أرسل الجهاز الإداري في منتخب مصر استدعاء فوريا لكل من علي جبر مدافع بيراميدز، ورامي ربيعة مدافع الأهلي.

ولم يكن جبر وربيعة ضمن خيارات المدرب خلال الفترة التي تولى فيها تدريب منتخب مصر، منذ سبتمبر 2021 وحتى آخر قائمة أعلنها لمواجهتي السنغال.

وتضم قائمة كيروش في رحلة داكار المصيرية، ياسر إبراهيم الذي شارك في لقاء الذهاب بدلا من عبد المنعم، ومحمود علاء مدافع الزمالك، وأيمن أشرف مدافع الأهلي الذي يعتمد عليه المدرب بديلا لأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، وانضم لهم جبر وربيعة.

وأصبح منتخب مصر أمام عدة خيارات في مواجهة السنغال لتفادي الأزمة، أولها الاعتماد على أشرف أو علاء إلى جوار إبراهيم الذي يرجح أن يبدأ أساسيا بعدما ظهر بشكل جيد في لقاء الذهاب.

ويكمن الحل الثاني في استخدام واحد من بين الثنائي الجديد ربيعة وجبر إلى جوار إبراهيم، بينما قد يكون تغيير الطريقة إلى اللعب بثلاثي دفاعي أحد الحلول المطروحة بشدة على طاولة كيروش.

ويرى الناقد الرياضي عمر قورة أن منتخب مصر يمر بأزمة غير مسبوقة في عهد كيروش الذي اشتهر بالصلابة الدفاعية، لكنه عانى الإصابات بشكل متكرر في الخط الدفاعي، منذ سقوط أكرم توفيق بإصابة الرباط الصليبي خلال مواجهة كأس الأمم الإفريقية الأولى ضد نيجيريا في يناير الماضي.

وأضاف قورة في حديث في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "منتخب مصر خرج بشباكه نظيفة لمدة 210 دقيقة أمام السنغال في آخر مواجهتين (في نهائي بطولة إفريقيا ثم في مباراة الجمعة)، ويحتاج لجعلها 300 دقيقة في داكار من أجل ضمان التأهل إلى المونديال".

وعن الخيار الأمثل لكيروش من أجل رأب الصدع في دفاع الفراعنة قال قورة: "جبر هو الخيار الأفضل لمعاونة إبراهيم في دفاع المنتخب، خاصة في ظل تراجع مستوى علاء الموجود في قائمة كيروش منذ البداية، بالإضافة إلى امتلاك جبر خبرات دولية كبيرة".

وأنهى قورة حديثه قائلا: "يضمن إبراهيم مشاركته أساسيا بعد تألقه أمام السنغال في لقاء الذهاب ومشاركته الفعالة في منع هدفين للضيوف، بينما يعد أشرف خارج الحسابات رغم لعبه كمدافع في النادي الأهلي، لكن كيروش يراه ظهيرا أيسر فقط في قائمته".