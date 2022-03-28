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انجاز جديد للفنون القتالية المختلطة. فوز اللبناني عادل ابراهيم على المغربي معروفي بالضربة القاضية في بطولة "محاربي الامارات"

28
MARCH
2022
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تتوالى الانتصارات المدوية للاعبين الهواة والمحترفين في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA ) على الصعيد الدولي من دون توقف بدعم واشراف مباشر من قبل الاتحاد اللبناني للعبة التي تنمو يوماً بعد يوم.  ويشهد وسط اللعبة  مشاركات  خارجية هامة  ابتداء من العام الجاري  من  بطولة العالم في العاصمة الاماراتية ابو ظبي الى بطولة ال"سوبر كاب" و"برايف" في البحرين التي توجت بانجازات مدوية وجديدها  اليوم مع البطل اللبناني المحترف عادل ابراهيم في بطولة "محاربي الامارات" UAE WORRIORS " الذي فاز على نظيره المغربي رضا معروفي بالضربة الفنية القاضية في الجولة الاولى على وزن ٧٧ كلغ . 
 
يذكر ان هذا الفوز هو الثالث للبطل ابراهيم خلال عام بعد ان بدأ مسيرته الاحترافية . 
 
وبعد الانجاز اللبناني الجديد، هنأ  رئيس الاتحاد اللبناني محمد داغر البطل ابراهيم على انجازه ومشيراً الى أن خطة الاتحاد الحالية ترتكز على نشاطات ستبدأ بعد شهر رمضان المبارك مضيفاً ان هناك مفاجأة  للأندية واللاعبين لرفع مستوى الرياضة .
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