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كرة طاولة: لقب كأس لبنان لحسن شبيب وماريانا سهاكيان

28
MARCH
2022
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إختُتمت مسابقة  كأس لبنان  بكرة الطاولة لعام 2022 على طاولات نادي المون لاسال - عين سعاده. شارك في المنافسة 230 لاعب و 42 لاعبة وقد جاءت النتائج النهائية كالتالي:
 
*الرجال: حقّق حسن شبيب (الغدير جبشيت) المركز الأوّل بفوزه على سعد الدين الهبش (أنترانيك بيروت) (3-1) (11-9, 11-13,11-8, 11-8) الذي حلَّ في المركز الثاني. وحلَّ أحمد مصطفى حرب (الجيش اللبناني ) ثالثا" وغالب فحص (الرياضي غزير) رابعا", وحلَّ في المركز الخامس كلّ من روك حكيم (غزير الرياضي) ومحمد نور الهبش (أنترانيك بيروت).
 
* السيّدات: فازت باللّقب ماريانا سهاكيان (أنترانيك بيروت) بعد تغلّبها في المباراة النهائيّة على مريم الهبش (الأهلي صيدا) والتي حلت ثانية  (3-0)  (11-5, 11-6, 11-7) . وحلّت نويل كيشيشيان (هومنتمن بيروت) في المركز الثالث وليتيسيا عازار (أنترانيك بيروت) رابعة وفي المركز الخامس حلّت كلّ من تاليا عازار (أنترانيك بيروت) ولوري ياهينيان (هومنتمن بيروت).
 
وفي الختام سلّم رئيس الإتحاد  اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي وعضوا الإتحاد ناجي حلاّل وسهاك بدينيان ورئيس لجنة الحكّام جوزيف العقيقي الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.
 
أشرف على البطولة رئيس اللّجنة الفنّية فادي قسيس وحكم عام البطولة جوزيف العقيقي (عضو لجنة الحكّام في الإتحاد العربي).
 
قاد المباريات الحكم الدولي مصطفى الدقدوقي والحكام الإتحاديون ميشال السمعاني،مروان العميل، إدوار نعمه،إيلي سليمان وعبدو أبو جوده.
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