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الأهلي ينفي صدور أي أحكام في القضايا المرفوعة من الخطيب

28
MARCH
2022
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نفى المركز الإعلامي بالنادي الأهلي لسكاي نيوز عربية، خبر تبرئة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، من قبل المحكمة الاقتصادية في مصر.
 
وقال المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، إنه لم تصدر الأحد أي أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ضد الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسب والقذف، كما لم تكن هناك أية جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها.
 
وأضاف بشأن ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببراءة المتهم في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، "نود التأكيد الذي لا يقبل الشك بأن تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27 أبريل المقبل أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية، ونناشد وسائل الإعلام التي نحترمها وأشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح".
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