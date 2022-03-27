إبراهيموفيتش: أنا مستمر في اللعب.. وسأعتزل في هذه الحالة

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أكد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان أنه مستمر داخل الملاعب حتى يرى من هو أفضل منه، وأنه لن يعتزل قبل حدوث ذلك، رغم وصوله إلى الـ40 من عمره.

وفي تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أوضح اللاعب الذي سجل ثمانية أهداف في 22 مباراة شارك فيها هذا الموسم من الدوري الإيطالي، أنه مستمر في ملاعب الكرة لفترة.

وقال اللاعب السويدي المخضرم: "المستقبل لا يزال قيد التدوين. لا أضع خططاً. سنرى ماذا يحدث. لا أريد الندم على ترك كرة القدم ثم القول لاحقاً بأنني أستطيع الاستمرار، لأنني لحظتها سأندم لبقية حياتي، إذا رأيت أنّ بوسعي المواصلة في الملاعب. أود أن ألعب لأطول فترة ممكنة. في الحقيقة سألعب حتى أرى من هو أفضل مني، بالتالي أنا مستمر في اللعب".

كما اعترف إبرا بأنه يعلم بحتمية اعتزاله يوماً ما لأنه لن يملك "هذا الأدرينالين" الذي لا يزال يشعر به حين يطأ أرض الملعب، مضيفاً أنّ "هذه هي مشكلة جميع لاعبي كرة القدم لأنّ لديهم هذا الإحساس عندما تكون هناك مباراة".