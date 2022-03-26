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نادي سلامه الثقافي الرياضي(الفنار) شارك في بطولة الدرجة الخامسة للسلة

26
MARCH
2022
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يشارك فريق نادي سلامه الثقافي الرياضي - الفنار في بطولة لبنان للدرجة الخامسة في كرة السلة للرجال التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة، على أمل التأهل إلى الدرجة الرابعة والاستمرار في اللعبة والوصول إلى ابعد الحدود.
 
يرأس اللجنة الإدارية للنادي ميشال جورج سلامة، وتتألف من نائبة الرئيس رومي شربل باخوس، وامين السر شربل طانيوس سلامه، وامين الصندوق مصطفى حسن كريم، والمحاسب وسام جان الشامي، وكل من غسان سلمان زوين وجورج نايف سلامه وميشلين جورج سلامه وريتا الياس عون (اعضاء مستشارين)..
 
وقال رئيس النادي ميشال سلامه ان هدف النادي الحديث العهد، رياضي ثقافي لجمع ابناء البلدة والمحيط، والمشاركة في بطولات لبنان والذهاب بعيدًا في المسار الرياضي والوصول إلى ابعد ما يمكن في لعبة كرة السلة، وشعارنا هو "ابطال الغد"."
 
ويتألف الفريق ،الذي يدربه المدرب المعروف طوني كارا، ويساعده مدير الفريق شربل عبد المسيح من: هادي ابراهيم وشربل كريماتي ومارتن سعد وروي صهيون ودانيال عبود وكريس كوسا وميشال بختاريان وخضر برهومي وهنري نيكوديم وداني لبس وانطوني معتوق وجورج شوا.
 
وسيخوض الفريق مباراته الاولى ضمن بطولة لبنان ضد فريق هلال النصر عند الساعة الثامنة  من مساء الاحد 27 اذار الجاري على ملعب نادي الكهرباء في زوق مكايل.
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