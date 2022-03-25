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قرار نهائي يحسم مصير العرض السعودي لشراء تشيلسي

25
MARCH
2022
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حسمت مؤسسة "راين جروب" مصير عرض المجموعة الإعلامية السعودية المقدم لشراء ملكية نادي تشيلسي الإنجليزي.
 
وبدأت مؤسسة "راين جروب" في نيويورك عملية إبلاغ المشترين المحتملين للنادي اللندني بوضع عروضهم.
 
وخرج تحالف المجموعة الإعلامية السعودية من سباق شراء نادي تشيلسي رسميا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
 
وأكدت الوكالة أن المسؤولين عن العرض السعودي علموا أن عرضهم لم يُدرج في القائمة المختصرة، ليصبح أول عرض يخرج من سباق الاستحواذ على ملكية البلوز.
 
وكان محمد الخريجي مشجع تشيلسي قد تصدر المشهد في العرض السعودي للاستحواذ على النادي الإنجليزي.
 
لكن المخاوف حول التأجيل المحتمل لدى رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية تم أخذه في الاعتبار حينما اتخذت "راين جروب" قرارها.
 
وأصرت المجموعة الإعلامية السعودية على أن عرضها منفصل عن المملكة العربية السعودية، لكن القضايا المتعلقة بعملية الاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد، لعبت دورا في تعامل "راين جروب" مع العرض الخاص بشراء تشيلسي.
 
وستشرف الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي على عملية بيع تشيلسي، في ضوء العقوبات الموقعة على مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
 
وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي في 2 مارس للبيع بعد الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.
روسيا اليوم
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