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تصفيات المونديال.. كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران

25
MARCH
2022
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تصدّرت كوريا الجنوبية المجموعة الأولى من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بفوزها على ضيفتها إيران 2-صفر الخميس، وذلك بعد أن ضمنا التأهل سابقاً.
 
الخسارة هي الأولى لإيران بعد 7 انتصارات وتعادل، فتراجعت إلى المركز الثاني (22) بفارق نقطة عن "محاربي تايغوك" (23).
 
وسجل هدفي الفوز لكوريا الجنوبية نجم توتنهام الإنجليزي قائد الهجوم سون هيونغ-مين (45+2)، و كيم يونغ-غوون مدافع أولسان هيونداي (63).
 
وكانت كوريا الجنوبية قد خاضت نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في العام 1954 لتغيب بعدها 30 عاماً، قبل أن تعود في مونديال المكسيك 1986 وتحفظ مكانها منذ حينها. وتبقى أفضل نتيجة لـ "النمور الحمر" عندما حققوا المفاجأة باحتلالهم المركز الرابع في مونديال 2002 الذي استضافته بلادهم بالاشتراك مع اليابان، ويبقى المنتخب الآسيوي الوحيد الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم.
 
أما إيران، فستخوض النهائيات السادسة في تاريخها بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018.
 
 وفي الجولة العاشرة الأخيرة، تلعب كوريا الجنوبية على أرض الإمارات في دبي وتستقبل إيران لبنان في مشهد.
 
ويلعب ضمن المجموعة عينها الخميس أيضاً، العراق (5) مع الإمارات الثالثة (9) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ولبنان (6) مع سوريا (2) على الملعب البلدي في صيدا.
 
ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالث هذه المجموعة وأستراليا ثالثة المجموعة الثانية ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو.
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