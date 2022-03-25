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ما سبب حجب اسم مارادونا من لعبة "فيفا"؟

25
MARCH
2022
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أعلنت شركة "إي أي سبورتس"، تعليق تواجد الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في لعبة "فيفا 22" الخاصة بكرة القدم.
 
وقالت "إي أي سبورتس" إنها اتخذت قرار حذف مارادونا من لعبتها "فيفا 22" على خلفية نزاع قانوني، وأصدرت بيانا يوضح حيثيات وأسباب قرارها.
 
وأوضحت الشركة في بيان أنه: "بسبب نزاع قانوني من طرف ثالث، يجب أن نعلّق مشاركة مارادونا من FIFA Ultimate Team Packs وUltimate Draft Packs وSoccer Aid World XI".
 
وأضاف البيان: "لن يتم توفير عناصر أيقونة مارادونا في تحديات بناء التشكيلة وFUT Draft، وسيظل النطاق السعري الخاص به عند قيمته الحالية حتى إشعار آخر".
 
وتابع: "نحترم خيبة أمل اللاعبين، ونأمل بإعادة أحد أعظم رموز كرة القدم إلى اللعبة في المستقبل"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
 
واختتم البيان بالقول: "نأمل أن يتم التوصل لحل لهذه المسألة المتعلقة بحقوق ملكية التسمية الخاصة بمارادونا قريبا".
 
ووفق موقع Infobae الأرجنتيني، فإن شركة "إي أي سبورتس" وقعت مع صديق النجم الراحل، ستيفانو سيسي، للاستفادة من الحقوق الخاصة باسم مارادونا ومنها مشاركته بألعابها، لكن الأخير لم يستطع إثبات ملكيته في المحكمة، وبالتالي لم تعد هذه الحقوق قانونية.
 
مونديال 86.. كيف انتقم مارادونا من مارغاريت ثاتشر؟
 
ويحقق القضاء الأرجنتيني مع 7 أشخاص في قضية وفاة مارادونا، وذلك للكشف عما إذا كانوا قد وفروا الرعاية اللازمة للاعب للإبقاء على حياته، وتتراوح مدة عقوبة السجن في مثل هذه القضايا من 8 إلى 25 سنة.
 
وهؤلاء السبعة هم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكى والطبيبة النفسية أغوستينا كاساتشوف والطبيب النفسي كارلوس دياز وطبيبة تنسيق الرعاية المنزلية نانسي فورليني ومنسق الممرضين ماريانو بيروني والممرضان ريكاردو عمر ألميرون وداهيانا مدريد.
 
وأدلوا جميعهم بشهاداتهم أمام القضاء الأرجنتيني، الذي يواصل عملية الاستماع إلى شهادات الجميع في القضية منذ شهور.
 
يذكر أن الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، كان قد توفي في 25 نوفمبر 2020، في بوينس آيرس عن عمر ناهز 60 عاما.
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