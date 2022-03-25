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الأوروجواي والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم

25
MARCH
2022
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تأهلت الأوروجواي والإكوادور إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 لتنضمان إلى البرازيل والأرجنتين في التأهل المباشر عن أميركا الجنوبية.
 
وفازت أوروجواي 1-صفر على بيرو فيما خسرت الإكوادور 3-1 أمام باراجواي ليصبح رصيد كل منهما 25 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.
 
وتأتي بيرو في المركز الخامس ولها 21 نقطة متقدمة بنقطة واحدة على كولومبيا وبنقطتين على تشيلي.
 
ويتأهل صاحب المركز الخامس لخوض الملحق العالمي ضد منتخب من آسيا.
 
وتلعب بيرو ضد باراجواي في ختام التصفيات يوم الثلاثاء فيما تخرج كولومبيا لمواجهة فنزويلا وتلعب تشيلي ضد أوروجواي.
 
وانتصرت أوروجواي على بيرو بهدف جورجيان دي أراسكايتا قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.
 
وطالبت بيرو باحتساب هدف قرب النهاية لكن الحكم تجاهل الأمر مؤكدا أن سيرجيو روكت حارس أوروجواي أبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.
 
وجاءت هزيمة بيرو لتفتح الباب أمام تأهل الإكوادور بغض النظر عن خسارتها في باراجواي التي حققت فوزها الأول مع المدرب جييرمو باروس سكيلوتو الذي تولى المسؤولية في أكتوبر الماضي.
 
ومنح روبرت موراليس التقدم لباراجواي بعد عشر دقائق وأضاف بييرو هينكابي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه عندما أعاد الكرة من منتصف ملعب فريقه في شباك حارسه في نهاية الشوط الأول.
 
جعل ميجل ألميرون النتيجة 3-صفر بعد تسع دقائق من الاستراحة قبل أن يقلص خوردي كايسيدو الفارق للإكوادور قبل خمس دقائق من النهاية.
 
وسحقت البرازيل ضيفتها تشيلي 4-صفر بفضل ركلتي جزاء من نيمار وفيليب كوتينيو.
 
وأحرز فينيسيوس جونيور هدفه الدولي الأول وأكمل البديل ريتشارليسون الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وهزت كولومبيا الشباك لأول مرة في ثماني مباريات لتفوز 3-صفر على ضيفتها بوليفيا بأهداف لويس دياز وميجل بورخا وماتيوس أوريبي.
 
وتلعب الأرجنتين ضد فنزويلا في بوينس أيرس يوم الجمعة.
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