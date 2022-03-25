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كيف تلعب مصر أمام السنغال في تحدي المونديال؟

25
MARCH
2022
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يستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي مساء الجمعة في القاهرة بحضور جماهيري كامل العدد، في ذهاب المرحلة الفاصلة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وعينه على ضرورة هز شباك حارس الضيوف العملاق إدوارد ميندي.
 
وتقام مباراة الإياب الثلاثاء في داكار، بينما يتأهل الفائز بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في قطر، نهاية العام الجاري.
 
كيف يلعب الفراعنة؟
 
في اللقاء المكرر للمرة الثانية هذا العام، تسري توقعات بشكل مختلف للفراعنة أمام السنغال يعكس رغبة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش ورجاله في تحقيق الفوز، من أجل وضع القدم الأولى في الطائرة المتجهة إلى قطر.
 
والتقى المنتخبان في الكاميرون قبل أسابيع في نهائي كأس أمم إفريقيا، بمباراة انتهت بالتعادل السلبي وحسمها "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح، لكن غياب الأهداف مجددا يبدو السيناريو الأسوأ الذي يحاول "الفراعنة" تجنبه في مباراة القاهرة على الأقل.
 
وقال أحمد الكأس نجم الكرة المصرية السابق في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن كيروش لديه فكرة أوضح بسبب معايشته للاعبين عن قرب على مدار الأشهر الماضية، متمنيا أن يضع الطريقة المثالية لخوض المباراة.
 
وأضاف الكأس الذي ظهر بشكل مميز مع منتخب مصر في كأس العالم 1990: "بالنسبة لي لن أختلف مع كيروش في حراسة المرمى وخط الدفاع، محمد الشناوي حارسا، وأمامه الرباعي عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود حمدي (الونش) وأحمد فتوح".
 
وتابع اللاعب الدولي المعتزل: "خلافي سيكون في وسط الملعب، لا أرغب في مشاهد 3 لاعبي وسط مدافعين أمام السنغال، قد يلعب كيروش بعمرو السولية ومحمد النني وحمدي فتحي، لكنني أفضل أن يكون أحمد السيد (زيزو) أحد ثلاثي الوسط لمنح الفريق قوة هجومية أكبر".
 
وعن الشكل الهجومي للفراعنة قال الكأس: "لن يغير كيروش الثلاثي الذي شارك في أمم إفريقيا، سيلعب محمد صلاح مع مصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم".
 
ويتمتع المنتخب السنغالي بقائمة مدججة بالنجوم المحترفين في أوروبا، ولعل أبرزهم ميندي حارس مرمى تشلسي الإنجليزي، وكاليدو كوليبيالي مدافع نابولي الإيطالي، وساديو ماني لاعب ليفربول، وثنائي باريس سان جيرمان عبده ديالو وإدريسا غايي.
 
ميزة مصرية
 
لكن الكأس يرى أن منتخب مصر لديه فرص قوية في مواجهة السنغال، رغم العناصر المميزة التي تضمها قائمة "أسود التيرانغا"، وقال: "تشكيل منتخب السنغال يلعب بالكامل في أوروبا، وفي أكبر دوريات وأندية العالم، لكن هذا لا يعني أن منتخب مصر ليس لديه فرصة".
 
وأردف لاعب الأولمبي والزمالك سابقا: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، أثبت المنتخب المصري من قبل بلاعبيه المحليين قدرته على التفوق على نجوم إفريقيا المحترفين في أوروبا".
 
وأتم الكأس: "السنغال لديها أفضل حارس في العالم، وثنائي دفاعي صعب للغاية بوجود كوليبالي وديالو، لكن على الفريق المصري ألا ينظر للأسماء وحجم أندية لاعبي السنغال، وأن يستغل المؤازرة الجماهيرية من أجل تحقيق الفوز والعبور إلى المونديال".
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