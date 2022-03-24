خسارة ثقيلة لمنتخب لبنان في كرة القدم امام المنتخب السوري

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تعرض منتخب لبنان لكرة القدم لخسارة ثقيلة أمام ضيفه المنتخب السوري بثلاثية بيضاء 0 - 3 (الشوط الاول 0 - 3)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رفيق الحريري البلدي في صيدا، في المرحلة قبل الاخيرة من تصفيات المجموعة الآسيوية الاولى المؤهلة لمونديال قطر.



واذا كان غياب مجموعة لا بأس بها من اللاعبين المحترفين والاساسيين عن تشكيلة "منتخب الارز" بداعي الاصابة والايقاف، مبررا لجهة عدم تحقيق نتيجة تؤدي الى انتزاع النقاط الثلاث الخاصة بالمباراة، الا انه من غير المبرر التعرض لهكذا خسارة ثقيلة، حملت الرقم اربع في الربوع اللبنانية في مشوار الدور الحاسم من التصفيات.



ولا شك في ان هذه الخسارة ستنعكس سلبا على اللاعبين في مباراتهم الاخيرة امام ايران في مدينة مشهد في 29 الجاري.

وبذلك فقد لبنان امله في متابعة التصفيات من بوابة الملحق الآسيوي، اذ ستؤول البطاقة الى المنتخب الاماراتي.

وسجل للمنتخب السوري علاء الدالي وماريك ماردينيان من ضربة جزاء "بنالتي" ومحمد المزمور في الدقائق 14 و 38 و 44.