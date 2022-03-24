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عقوبات صارمة تصل للإعدام لردع الشغب في قمة مصر والسنغال

24
MARCH
2022
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يتحضر المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي، غدا الجمعة، في ذهاب المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.
 
ووضعت الحكومة المصرية قانون العقوبات، من أجل ردع الشغب في المباريات، خاصة في مواجهة الذهاب والتي من المقرر أن تجري في استاد القاهرة الدولي.
 
وينص قانون الرياضة المصري، على عقاب السب والقذف بالحبس لمدة عام إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، فيما تصل عقوبة تهديد أي شخص داخل الملعب، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وعقوبة الانتماء لكيانات وروابط غير مشروعة، السجن 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة.
 
كما تم وضع قانون لتقنية المعلومات، حيث وصلت إلى السجن 5 سنوات و 300 ألف جنيه غرامة، في حالة التحريض على التعصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وقامت الحكومة المصرية أيضا بوضع قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة بالسجن 5 سنوات لمن انضم لروابط وجماعة مخالفة للقانون، والسجن 5 سنوات حال حيازة منشورات أو شماريخ (ألعاب نارية) بغرض إرهاب المشجعين.
 
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام حال مشاركة روابط لإرهاب المشجعين أو المواطنين، والسجن عام واحد وعقوبة ترويع المشجعين وتهديدهم، والسجن 5 سنوات عقوبة إثارة ذعر المواطنين.
 
ووصل الأمر إلى الإعدام إذا ترتب كل ما سبق جناية قتل عمد، وذلك من أجل ردع أي حالات شغب محتملة في الملاعب المصرية.
روسيا اليوم
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