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اقتراح بنقل قلب مارادونا إلى مونديال قطر

24
MARCH
2022
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طالبت إحدى شركات الإعلان، وأخرى للتواصل والعلاقات العامة وصناعة المحتوى، الأربعاء، بنقل قلب الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، إلى مونديال "قطر 2022".
 
وقال البيان الذي نشرته الشركتان: "بعد تحركات وتنقلات عديدة، آخر شيء معروف هو قلب مارادونا موجود تحت الحراسة، ومحفوظ في مادة الفورمالدهيد، في قسم التشريح المرضي التابع لشرطة بوينوس آيرس. حتى الآن".
 
وأضاف: "الشركتان المروجتان لهذه المبادرة التي تقترح وجود قلب دييغو في مونديال قطر في نوفمبر المقبل".
 
كما أشار البيان إلى أن الشركتين مقتنعتان بأنه لو كان مارادونا على قيد الحياة، لكان حاضرا في المونديال لتشجيع الأرجنتين.
 
وأوضح أيضا أن هناك "جهات عديدة تتبنى" هذه المبادرة.
 
ويعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ حيث ألهم الأرجنتين وقادها للفوز بكأس العالم في المكسيك عام 1986، ويبقى في الذاكرة هدفه الذي سجله بيده في شباك منتخب إنجلترا خلال مباراة ربع النهائي لمونديال المكسيك والتي انتهت بفوز راقصي التانغو 2-1.
 
وتوفي أيقونة الكرة المستديرة في 25 نوفمبر 2020 بعد أن خضع لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية، وبعد عقود من المعارك مع إدمان الكوكايين والكحول.
روسيا اليوم
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