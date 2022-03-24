الجمعية اللبنانية للصحن الطائر تنظّم دورة الأحد بمشاركة 4 فرق

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تنظّم الجمعية اللبنانية للصحن الطائرFrisbee) ) وبالتعاون مع "سبورتس مانيا"(لبنان) النسخة الرابعة لبطولة “BUST: Beirut Ultimate Spring Tournament” الاحد 27 آذار الجاري على ملاعب "ايليفين فوتبول برو"EFP (ذوق مصبح)ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وبمشاركة اربعة فرق وهي:فريزبيتس،افاتارز،فلايروت والجامعة الأميركية في بيروت.

وستتبارى الفرق ضد بعضها وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة على ان يتأهل الاول والثاني الى النهائي مباشرةً كما ويلتقي الفريقان الباقيان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر انه تم تشكيل الجمعية اللبنانية للصحن الطائر عام ٢٠١٧ وهي تعمل على نشر اللعبة في جميع الأراضي اللبنانية من خلال تنظيم عدة بطولات ومسابقات محلية وجمع اللاعبين الذين يمارسون هذه الهواية.