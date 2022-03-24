نادي المون لاسال جمع لقبي الرجال والسيدات للدوري اللبناني للتايكواندو - الحزام الأسود

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عمّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو الترتيب النهائي للأندية ونتائج وترتيب اللاعبين للدوري اللبناني للتايكواندو للرجال والسيدات (الحزام الأسود) لعام 2022.واحتل نادي المون لاسال المركز الأول في الترتيب النهائي لفئة الرجال يليه نادي اللواء الرفيد فنادي بودا.ولدى السيدات،احتّل نادي المون لاسال ايضاً المركز الأول يليه نادي أنور فنادي سكوادرا.

ترتيب الأندية

وفي ما يلي الترتيب النهائي للأندية:

-فئة الرجال

مركز أول: نادي المون لا سال (48 نقطة)

مركز ثاني: نادي اللواء رفيد (15 نقطة)

مركز ثالث: نادي بودا(14 نقطة)

-فئة السيدات

مركز أول: نادي المون لا سال(44 نقطة)

مركز ثاني: نادي أنور(16 نقطة)

مركز ثالث: نادي سكوادرا(8 نقاط)

النتائج النهائية

وجاءت النتائج النهائية للاعبين واللاعبات في كافة الأوزان:

*رجال تحت 54 كلغ:

-المركز الأول: أنطوني أبو ديوان– نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ايلي صليبا – نادي المون لاسال

-المركز الثالث:جيفري عطية – نادي أنور

-المركز الثالث: مارك نصر – نادي المون لاسال

*رجال تحت 58 كلغ:

-المركز الأول:مارك خليفه – نادي المون لاسال

-المركز الثاني:عز الدين فرج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث:محمد ضاهر – نادي الاسراء

-المركز الثالث:كريس وهبه – نادي المون لاسال

*رجال تحت 63 كلغ:

-المركز الأول:رالف حنينه – نادي المون لاسال

-المركز الثاني:ألكسندر حبيقة – نادي المون لاسال

-المركز الثالث:غاري باشيان – نادي كومبات أرينا

-المركز الثالث:خالد فرج – نادي اللواء الرفيد

*رجال تحت 68 كلغ:

-المركز الأول:يامن فرج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثاني: كريس راعي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جورج حداد– نادي بودا

-المركز الثالث:محمد الجاروش – نادي اللواء رفيد

*رجال تحت 74 كلغ:

-المركز الأول: مارك زينون – نادي المون لاسال

-المركز الثاني:احمد فرحات – نادي اللواء رفيد

-المركز الثالث:عبادة فرج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: محمد الجاروش – نادي اللواء رفيد

*رجال تحت 80 كلغ:

-المركز الأول:شربل كيريللوس– نادي بودا

-المركز الثاني:جورج الصيفي– نادي المون لاسال

-المركز الثالث:مجاهد سياج – نادي اللواء رفيد

-المركز الثالث:سامر نحله – نادي السيدة

*رجال تحت 87 كلغ:

-المركز الأول:طارق موصلي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني:ربيع دكاش – نادي بودا

*رجال فوق87 كلغ:

-المركز الأول:راي راعي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني:جاد معلوف – نادي بودا

-المركز الثالث:حبيب فرنسيس – نادي المون لاسال

*سيدات تحت 46 كلغ:

- المركز الأول:ريا شولي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: نينا ماريا نرشا – نادي البرج عينطورة

*سيدات تحت49 كلغ:

-المركز الأول: كيرينا شولي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ناي مزرعاني – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: بيرنا لورد فريوات – نادي أنور

-المركز الثالث: ريا شولي – نادي المون لاسال

*سيدات تحت53 كلغ:

-المركز الأول:مارييللا بو حبيب – نادي المون لاسال

-المركز الثاني:بيرلا دميان – نادي أبناء نبتون

-المركز الثالث: دانيال جبران – نادي أنور

-المركز الثالث: ايللا ابي فرح – نادي سكوادرا

*سيدات تحت57 كلغ:

-المركز الأول:ليتيسيا عون – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كارلا دميان – نادي أبناء نبتون

-المركز الثالث: ريانا منصور– نادي أنور

-المركز الثالث: نيكول أخرس – نادي الناووس

*سيدات تحت62 كلغ:

-المركز الأول:كارلي حرفوش – نادي أنور

-المركز الثاني:ساشا بطحا – نادي بودا

-المركز الثالث:آنجي عواد – نادي المون لاسال

*سيدات تحت67 كلغ:

-المركز الأول:كارلا بستاني – نادي سكوادرا

-المركز الثاني:ريتا ماريا الريس – نادي أنور

-المركز الثالث:ايليان حج – نادي المون لاسال

*سيدات تحت73 كلغ:

- تمثيل وزن: ورد سلمان – نادي المون لاسال

*سيدات فوق73 كلغ:

-المركز الأول:ريا عازار– نادي المون لاسال

-المركز الثاني:نور ابي فاضل – نادي أنور

-المركز الثالث:ورد سلمان – نادي المون لاسال