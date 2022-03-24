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اتحاد كرة السلة يوقّع وثيقة تفاهم مع مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان

24
MARCH
2022
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في إطار سعيه الدائم لإكتشاف المواهب وبناء كرة سلة على أسس متينة، ولقناعته الراسخة بأن المدارس هي الخزان البشري الأساسي لتخريج اللاعبات واللاعبين،
 
وقّع النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ورئيس مدرسة مار يوسف قرنة شهوان المونسينيور شادي بو حبيب وثيقة تفاهم وذلك تمكيناً لأساتذة الرياضة في المدرسة بالحصول على شهادات تدريب تحت إشراف الإتحادين الدولي والمحلي للعبة ، كما ولتخصيص عدد من ساعات الرياضة تحديداً لكرة السلة، عدا عن نقاط تفاهم تهدف إلى تطوير كرة السلة في المدرسة بالتعاون مع الإتحاد وتحت إشرافه.
 
علماً أن هذه الخطوة ستليها خطوات متتالية سوف تصب حتماً في تطوير كرة السلة اللبنانية وتأمين استمراريتها وتعد بمستقبل زاهر لها.
 
وجرت عملية التوقيع في مقر المدرسة بحضور امين عام الاتحاد اللبناني المحامي  شربل ميشال رزق وسبقها شرح من حلبي ورزق لخطة عمل الاتحاد خاصة لناحية رعاية الجيل الواعد عبر اقامة كافة بطولات الفئات العمرية للذكور والاناث وهو الأمر الذي يلقى الصدى الحسن لدى الجميع.
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