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قبيل ساعات على انطلاقها.. ما خطة مصر لتأمين مباراة السنغال؟

24
MARCH
2022
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تعتزم السلطات المصرية تنفيذ خطة أمنية محكمة، للسيطرة على استاد القاهرة الدولي الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني والمنتخب السنغالي في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022.
 
وأكد العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة المسؤول عن وضع الخطة الأمنية للمباراة: "اعتمدنا على 3 دوائر أمنية لكي يتم إحكام السيطرة على ملعب المباراة، الأولى تعتمد على تأمين أرضية المباراة ومعها غرف اللاعبين والحكام، بينما تعتمد الدرجة الثانية في تأمينها على المدرجات بكافة درجاتها والمقصورة الرئيسة وكبار الزوار والمركز الصحفي والإعلامي".
 
وأضاف القاضي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية":" الدائرة التأمينية الثالثة تعتمد على الأبواب الداخلية والخارجية للملعب الخاصة بدخول المشجعين، والتي تعتمد في أساسها على التفتيش والتوجيه للوصول إلى أماكن الجلوس في المدرجات".
 
قائمة مصر 
 
وحدد البرتغالي كارولس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قائمته التي ستخوض مبارتي الذهاب والإياب، حيث اختار محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي لحراسة المرمى، وعمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد فتوح في خط الدفاع.
 
بينما اختار كيروش في خط الوسط عدد من اللاعبين وهم حمدي فتحي ودونغا وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد النني ومحمد مجدي أفشة، وفي خط الهجوم اختار محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ومروان حمدي وعمر مرموش ومحمود تريزيغيه.
 
وأشار المسؤول عن الخطة الأمنية للمباراة إلى أن: "المشجع صاحب تذكرة المقصورة الرئيسية وكبار الزوار أو الأولى العلوية أو الأولى يمين ويسار فعليه الدخول من البوابة الغربية وهي بوابة آل رشدان، بينما تم تخصيص البوابة الشرقية المعروفة ببوابة يوسف عباس لدخول الدرجة الثانية الموحدة والصحفيين والإعلاميين".
 
وأردف قائلا : "تم تخصيص البوابة البحرية للملعب المعروفة ببوابة صلاح سالم لأصحاب تذاكر الدرجة الثالثة شمال، والباب الشرقي للملعب المعروفة ببوابة الأوتوستراد لأصحاب تذاكر الدرجة الثالثة يمين، وبوابة شارع نادي الزهور لدخول أتوبيس اللاعبين والحكام".
 
تذاكر متاحة
 
وأعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن توزيع تذاكر المباراة أن أعداد حضور المباراة قد وصلت إلى 65 ألف متفرج، ولازالت تتواجد تذاكر في الدرجة الثالثة بعد نفاذ تذاكر الدرجتين الأولى والثانية.
 
وأكد أحمد فتحي مدير العلاقات بالشركة أن: "كل محافظات مصر قد حصلت على حصص من التذاكر، وقد يكون حدث ذلك لأول مرة من خلال الموقع، الأمر الذي يبشّر بالخير لمصر، وفي حال اعتذار أي فرد من الجماهير عن عدم الحضور فإنه يتم طرح التذاكر مجددا على الموقع".
 
البداية من الثانية ظهرًا
 
وعن مواعيد الدخول لملعب المباراة أكد رئيس قطاع العمليات بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة أنّ: "البوابات سيتم فتحها بداية من الثانية ظهرًا على أن يتم إغلاقها في السابعة مساءً، قبل ساعة من انطلاق المباراة، وأرجو من الجماهير عدم التأخير في الحضور للدقائق الأخيرة، كي لا يحدث أي تزاحم في الدقائق الأخيرة من غلق الأبواب".
 
وطمئن في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" كافة الجماهير وأهاليهم أمام الشاشات قائلاً: "اللجنة المنظمة تقوم بجهود مكثفة بداية من توجيه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وكافة المسؤولين. واطمئنوا تماماً لأن كافة اللوجستيات سواء على المستوى الطبي أو الإعاشة من طعام وشراب ستكون متوفرة، وسيكون يوم مثالي، وستخرج المباراة بأفضل صورة ونحتفل جميعاً".
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