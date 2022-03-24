living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صلاح ضد ماني.. هل تفسد مواجهات مصر والسنغال العلاقة؟

24
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتجدد المواجهة بين مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد أن حسم "أسود التيرانغا" مواجهة الشهر الماضي في نهائي أمم إفريقيا.
 
قادمحمد صلاح منتخب مصر في نهائي إفريقيا الذي أقيم بالكاميرون، في مقابلساديو ماني وكتيبة المنتخب السنغالي، وانتهى التحدي في النهاية بفوز الأسود بركلات الترجيح على الفراعنة بعد تعادل سلبي.
 
شهدت المباراة النهائية لأمم إفريقيا توتر واضح بين صلاح وماني، عندما ذهب المصري إلى زميله الحارس "غاباسكي" قبل تنفيذ ماني ركلة جزاء أثناء المباراة، ليتدخل جناح ليفربول الأيسر ويسخر من تصرف صلاح.
 
صلاح حاول إخبار زميله بمكان تسديد ماني الكرة، وتدخل ماني بينهما ليخبر الحارس المصري بمكان تسديد الكرة التي كانت عكس ما فعله في النهاية.
 
حارس مصر كشف كواليس ما جرى بين صلاح وماني في لقاء تلفزيوني، قائلاً:"أخبرني صلاح بمكان تسديد ماني الكرة، وقال لي إنه سيأتي خلفه ليتدخل في الحوار وهو ما حدث".
 
وأضاف حارس مرمى منتخب الفراعنة ونادي الزمالك:"عندما تدخل ماني بيننا رد عليه صلاح، وقال له إنني سوف أعاقبه، وسيرى ذلك بنفسه".
 
منافسة فردية
 
قبل ذلك رصد الإعلام الإنجليزي مثل الجمهور، علاقة غير طبيعية في الملعب بين ساديو ماني ومحمد صلاح، بسبب الأنانية أحيانا وعدم التمرير، للانفراد بتسجيل الأهداف.
 
صلاح هو هداف الجيل الحالي في ليفربول، رغم انضمام ساديو ماني إلى "الريدز" قبل النجم المصري بموسم واحد، لكن موسم 2018-2019 شهد انجازا فرديا وحيدا لماني عادل به رقم صلاح، عندما تقاسما معا جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال وقتها، برصيد 22 هدفا لكل منهم.
 
فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017، 2018، بينما توج ماني بجائزة 2019، وكانت المنافسة مشتعلة بينهما في جائزتي 2020 و2021، لكن لم يكشف الكاف عن مصير الجائزتين بعد.
 
المنافسة الفردية ألقت بظلالها على العلاقة في الملعب بين الثنائي، ليرصد المحللون "أنانية" واضحة في كثير من الأحيان، حيث يفضل أحدهما التسديد بدلا من التمرير، وهذا الانتقاد وجه أكثر للسنغالي.
 
موقف صعب
 
ومن جانبه، قال جيوفاني وانيه الصحفي المختص في الكرة الإفريقية في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المواجهة 3 مرات في وقت قصير ستسبب توترا كبيرا بين صلاح وماني.
 
مصر لعبت ضد السنغال نهائي أمم إفريقيا يوم 6 فبراير الماضي، وفقد محمد صلاح فرصة التتويج باللقب ليخسر ثاني نهائي له في آخر 3 بطولات، بينما فاز ماني باللقب للمرة الأولى في تاريخ بلاده.
 
منتخب السنغال سيحل ضيفا على مصر يوم الجمعة 25 مارس الجاري، على أن ترد مصر الزيارة يوم 29 من الشهر ذاته، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى المونديال.
 
وأضاف جيوفاني:"صلاح لا يريد أن يكرر خسارته أمام ماني 3 مرات في غضون شهرين، وهذا سبب الموقف الصعب الحالي بين اللاعبين".
 
وتابع وانيه :"رأينا جميعا ما يعنيه الفوز بأمم إفريقيا بالنسبة لساديو ماني، والعكس تماما بالنسبة لصلاح، كلاهما من أعظم اللاعبين الأفارقة، وغياب أحدهما عن المونديال هو خسارة فادحة للقارة".
 
وأتم وانيه :"السنغال تدرك أن مصر تريد الانتقام بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا، منتخب مصر كبير للغاية ولن يقبل تكرار الهزيمة في تصفيات المونديال، ومنافسة صلاح وماني مستمرة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، مع أفضلية ساديو حتى الآن لفوزه بكأس الأمم".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout