صلاح ضد ماني.. هل تفسد مواجهات مصر والسنغال العلاقة؟

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تتجدد المواجهة بين مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد أن حسم "أسود التيرانغا" مواجهة الشهر الماضي في نهائي أمم إفريقيا.

قادمحمد صلاح منتخب مصر في نهائي إفريقيا الذي أقيم بالكاميرون، في مقابلساديو ماني وكتيبة المنتخب السنغالي، وانتهى التحدي في النهاية بفوز الأسود بركلات الترجيح على الفراعنة بعد تعادل سلبي.

شهدت المباراة النهائية لأمم إفريقيا توتر واضح بين صلاح وماني، عندما ذهب المصري إلى زميله الحارس "غاباسكي" قبل تنفيذ ماني ركلة جزاء أثناء المباراة، ليتدخل جناح ليفربول الأيسر ويسخر من تصرف صلاح.

صلاح حاول إخبار زميله بمكان تسديد ماني الكرة، وتدخل ماني بينهما ليخبر الحارس المصري بمكان تسديد الكرة التي كانت عكس ما فعله في النهاية.

حارس مصر كشف كواليس ما جرى بين صلاح وماني في لقاء تلفزيوني، قائلاً:"أخبرني صلاح بمكان تسديد ماني الكرة، وقال لي إنه سيأتي خلفه ليتدخل في الحوار وهو ما حدث".

وأضاف حارس مرمى منتخب الفراعنة ونادي الزمالك:"عندما تدخل ماني بيننا رد عليه صلاح، وقال له إنني سوف أعاقبه، وسيرى ذلك بنفسه".

منافسة فردية

قبل ذلك رصد الإعلام الإنجليزي مثل الجمهور، علاقة غير طبيعية في الملعب بين ساديو ماني ومحمد صلاح، بسبب الأنانية أحيانا وعدم التمرير، للانفراد بتسجيل الأهداف.

صلاح هو هداف الجيل الحالي في ليفربول، رغم انضمام ساديو ماني إلى "الريدز" قبل النجم المصري بموسم واحد، لكن موسم 2018-2019 شهد انجازا فرديا وحيدا لماني عادل به رقم صلاح، عندما تقاسما معا جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال وقتها، برصيد 22 هدفا لكل منهم.

فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017، 2018، بينما توج ماني بجائزة 2019، وكانت المنافسة مشتعلة بينهما في جائزتي 2020 و2021، لكن لم يكشف الكاف عن مصير الجائزتين بعد.

المنافسة الفردية ألقت بظلالها على العلاقة في الملعب بين الثنائي، ليرصد المحللون "أنانية" واضحة في كثير من الأحيان، حيث يفضل أحدهما التسديد بدلا من التمرير، وهذا الانتقاد وجه أكثر للسنغالي.

موقف صعب

ومن جانبه، قال جيوفاني وانيه الصحفي المختص في الكرة الإفريقية في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المواجهة 3 مرات في وقت قصير ستسبب توترا كبيرا بين صلاح وماني.

مصر لعبت ضد السنغال نهائي أمم إفريقيا يوم 6 فبراير الماضي، وفقد محمد صلاح فرصة التتويج باللقب ليخسر ثاني نهائي له في آخر 3 بطولات، بينما فاز ماني باللقب للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

منتخب السنغال سيحل ضيفا على مصر يوم الجمعة 25 مارس الجاري، على أن ترد مصر الزيارة يوم 29 من الشهر ذاته، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى المونديال.

وأضاف جيوفاني:"صلاح لا يريد أن يكرر خسارته أمام ماني 3 مرات في غضون شهرين، وهذا سبب الموقف الصعب الحالي بين اللاعبين".

وتابع وانيه :"رأينا جميعا ما يعنيه الفوز بأمم إفريقيا بالنسبة لساديو ماني، والعكس تماما بالنسبة لصلاح، كلاهما من أعظم اللاعبين الأفارقة، وغياب أحدهما عن المونديال هو خسارة فادحة للقارة".

وأتم وانيه :"السنغال تدرك أن مصر تريد الانتقام بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا، منتخب مصر كبير للغاية ولن يقبل تكرار الهزيمة في تصفيات المونديال، ومنافسة صلاح وماني مستمرة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، مع أفضلية ساديو حتى الآن لفوزه بكأس الأمم".