الحكومة البريطانية تسمح مجددا لنادي تشيلسي ببيع تذاكر

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ستسمح الحكومة البريطانية لنادي تشيلسي ببيع بعض التذاكر مرة أخرى بموجب شروط رخصة العقوبات المؤقتة المفروضة عليه، ما يعني أن مشجعي ريال مدريد يمكنهم حضور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

وكان تشيلسي منع من بيع التذاكر بعد معاقبة مالكه رومان أبراموفيتش الشهر الماضي لعلاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن في خضم الحرب في أوكرانيا.

تم منح تشيلسي رخصة لمواصلة العمل كنادي ولكن مع فرض قيود صارمة على مشاريعه التجارية. ومع ذلك، تظهر وثيقة حكومية اطلعت عليها الأسوشيتدبرس أن شروط الرخصة تسمح الآن ببيع تذاكر دوري أبطال أوروبا مرة أخرى. يستضيف تشيلسي ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي في أبريل.

يعني تخفيف القيود أن تشيلسي يمكنه بيع التذاكر لكنه لن يحصل على العائد.لا يستطيع تشيلسي بيع تذاكر جديدة للمباريات المقامة على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز لمشجعيه - بخلاف حاملي تذاكر الموسم الحالي - ولكن يمكن لجماهير الفريق الضيف شراء التذاكر الآن.

سيتمكن مشجعو تشيلسي أيضا من حضور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي ضد كريستال بالاس الشهر المقبل مع استلام منظمي المسابقة للعائدات.