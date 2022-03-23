living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم إفريقي جديد يقتحم أسوار برشلونة.. بعقد 4 سنوات

23
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت تقارير إعلامية عدّة، الثلاثاء، بأن لاعب الوسط الدولي الإيفواري فرانك كيسييه وقّع لبرشلونة الإسباني بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني، وذلك من أجل الانتقال إليه الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي ميلان الإيطالي.
 
وذكرت شبكة "سكاي" الرياضية، أن ابن الـ25 عاما حسم انتقاله لبرشلونة بعقد لمدة 4 أعوام بعد إجرائه الفحص الطبي في لوغانو السويسرية، وبالتالي سيترك الصيف المقبل ميلان، الذي دافع عن ألوانه منذ موسم 2017-2018، أولاً على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتباراً من 2019.
 
وخاض الإيفواري 214 مباراة بقميص الفريق اللومباردي، الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإيطالي، مسجلاً 36 هدفاً مع 16 تمريرة حاسمة، بحسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص.
 
وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق بمعلوماته جانلوكا دي مارتسيو بأن برشلونة وكيسييه توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال الأخير إلى "كامب نو" مقابل راتب سنوي قدر بـ6.5 مليون يورو، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة.
 
وبعد بداية كارثية للموسم، عاد برشلونة من بعيد ونجح في شق طريقه إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني بفضل سلسلة من النتائج الرائعة بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق تشافي هرنانديس، آخرها اكتساحه غريمه ريال مدريد المتصدر، في معقله 4-صفر الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري.
 
ويحتل برشلونة حالياً المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية الثاني و12 عن ريال المتصدر، مع مباراة مؤجلة في جعبته.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout