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البريكان يعزز صفوف "الصقور الخضر" قبل مواجهة الصين

23
MARCH
2022
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التحق فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ببعثة الأخضر في مقر إقامتها بدولة الإمارات، استعدادًا لمواجهة الصين الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.
 
وسافر البريكان إلى الشارقة مقر إقامة المنتخب لسعودي بعد زوال العارض الصحي الذي منعه من مرافقة بعثة "الأخضر" إلى معسكره في أبوظبي السبت الماضي.
 
وتقرر أن يجري اللاعب فحصا طبيا من قبل الجهاز الطبي قبل مشاركته في تدريبات المنتخب السعودي على ملعب نادي الشارقة الذي يحتضن المباراة أمام منتخب الصين.
 
ويحتاج المنتخب السعودي الى الفوز من أجل التأهل لمونديال 2022، إذ يحتل صدارة المجموعة الثانية بـ19 نقطة، بفارق نقطة عن اليابان، صاحبة الترتيب الثاني، التي تواجه أستراليا صاحبة المركز الثالث بـ15 نقطة في الجولة نفسها.
 
يُشار إلى أن اللوائح تنص على تأهل المتصدر ووصيفه عن كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، ومن ثم سيلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية وجها لوجه ويتأهل الفائز منهما لمواجهة خامس أميركا الجنوبية.
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