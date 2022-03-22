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لا صلاح ولا ماني.. مدرب ليفربول يحدد “اللاعب المعجزة”

22
MARCH
2022
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أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، باللاعب المنضم حديثا إلى “الريدز”، لويس دياز، واصفا إياه بأنه “أقرب ما يكون إلى المعجزة”.

وانضم اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 25 عاما، إلى ليفربول في يناير الماضي، قادما من بورتو البرتغالي، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وقد تمكّن دياز من تسجيل هدفين في أول 12 مباراة له مع ليفربول، إلى جانب أدائه المتميز، الذي ثمّنه مسؤولو وعشاق الفريق الإنجليزي.

وفي هذا الصدد، قال كلوب، في تصريح لشبكة “سكاي سبورتس”: “لا تتوقع معجزات على الفور من هذا النوع من اللاعبين، لكنه ليس ببعيد عن ذلك”.

وأضاف: “هناك دائما سبب وراء تعاقدك مع لاعب معين، والسبب هو أداؤه والطريقة التي يلعب بها كرة القدم”.

وتابع المدرب الألماني: “كان الأمر مميزا مع لويس.. حين رأيناه، علمنا أنه سيتأقلم على الفور، لدينا لاعب واثق هنا.. في العادة هذا الأمر صعب حقا”.

وأوضح كلوب أن لويس دياز أن كان يلعب جيدا مع بورتو وكولومبيا “لهذا السبب، جاء إلى ليفربول وكله ثقة، رغم أنه ما يزال يتأقلم مع الحياة في إنجلترا”.

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