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لقاء ألعاب القوى في مدينة كميل شمعون لاختيار منتخب لبنان لتحت ال16 سنة

22
MARCH
2022
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نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى ضمن خطته لتطوير اللعبة والإهتمام بالفئات العمرية (مواليد 2007-2008-2009) لقاءاً  في  مدينة كميل شمعون الرياضية – بيروت وذلك لإختيار منتخب لبنان (تحت 16 سنة -  ذكور وإناث) للمشاركة في لقاء "شامنا الأوّل" الذي سيقام في العاصمة السورية دمشق .حضر المسابقة  ب رئيس الإتحاد رولان سعاده، أمين السرّ العام وسيم الحولي ، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، والأعضاء فيليب بجاني، أيمن الشامي وكاتيا راشد.  وتمّ إختيار أعضاء المنتخب (تحت 16 سنة) وهم الفائزين بالمركزين الأول والثاني بكافة المسابقات وأتت النتائج على الشكل التالي: 
 
*نتائج مسابقة رمي الكرة  الحديدية –اناث– 3 كغ - نهائي: 
الأولى: فيليشينا جرجورة – ليتس ران – 8.56 م 
الثانية: لوسي أنطون – بترون ستارز – 8.52 م 
الثالثة:  كلوي سعد – ليتس ران – 7.29 م
 
*نتائج مسابقة الوثب الطويل– ذكور – نهائي: 
الأول: رافاييل كامل – الجمهور – 5.02 م 
الثاني: رشيد الحوت – الأنصار – 4.55 م 
الثالث: رالف جاموس – الجمهور – 4.48 م 
 
*نتائج مسابقة رمي الرمح – ذكور – 600 غ – نهائي 
الأول: شربل عنداري – الجمهور – 27.54 م 
الثاني: مايكل طنوس – بترون ستارز – 25.23 م
الثالث: إدغار حويك – بترون ستارز – 22.73 م 
 
*نتائج مسابقة الوثب العالي – اناث – نهائي 
الأولى:  سما مصطفى – الجمهور – 1.30 م 
الثانية: ميكايل أبي ضاهر – بترون ستارز – 1.20 م 
الثالثة: جانيت فياض – بترون ستارز – 1.10 م  
 
*نتائج مسابقة رمي الرمح – إناث – نهائي – 500 غ 
الأول : لوسي أنطون – بترون ستارز – 23.54 م 
الثاني: لايا حرب – بترون ستارز – 20.18 م 
 
*نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية – ذكور – 4 كلغ – نهائي 
الأول : نديم معوض – بترون ستارز – 10.55 م 
الثاني : جوزيف جريش – بترون ستارز – 9.82 م 
الثالث: مايكل طنوس –بترون ستارز – 9.37 م 
 
*نتائج مسابقة الوثب الطويل – اناث – نهائي 
الأولى: أنطونينا عيسى – بترون ستارز – 3.93 م 
الثانية: نسرين معوض – بترون ستارز – 3.70 م 
الثالثة: لين الحوت – الأنصار – 3.58 م  
 
 *نتائج الوثب العالي – ذكور – نهائي – 
الأول : يورغو الغريب – ليتس ران – 1.50 م 
 
*نتائج  سباق 100م حواجز – ذكور – 
الأول: مشهور سهماراني – بترون ستارز – 16.62 م 
الثاني: رشيد الحوت – الأنصار – 18.44 م 
الثالث: عماد سكر – بترون ستارز – 20.05 م 
 
*نتائج سباق 100م حواجز – إناث – نهائي 
الأولى : نسرين معوض – بترون ستارز – 19.87 م 
الثانية : أنجيلا طنوس – بترون ستارز – 20.79 م 
الثالثة: أنطونينا عيسى – بترون ستارز – 20.86 م 
 
*نتائج سباق 200 م – ذكور – مجموعة أولى – 
الأول: عماد سكر – بترون ستارز – 26.53 ث
الثاني: يورغو الغريب – ليتس ران – 26.57 ث
الثالث: هاغوب أبداليان – هومنتمن برج حمود – 26.61 ث 
 
*نتائج سباق 200 م – إناث – نهائي 
الأولى: ماريا بشارة – الجمهور – 28.62 ث 
الثانية: أنجيلينا – بترون ستارز – 30.78 ث 
الثالثة: أنجيلا طنوس – بترون ستارز – 33.72 ث 
 
*نتائج سباق 400 م – ذكور – نهائي 
الأول: جورج عتر – الجمهور – 1:00.72 د
الثاني: يورغو الغريب – ليتس ران – 1:00.77 د 
الثالث: مشهور سحمراني – بترون ستارز – 1:04.35 د 
 
*نتائج  سباق 400 م – إناث – نهائي 
الأولى: جيا إسطا – الجمهور – 1:08.10 د 
الثانية : نور طبيخ – القلعة – 1:12.34 د 
الثالثة: سيرينا حويك – ليتز ران – 1:25.85 د
 
*نتائج سباق 800 م – ذكور – نهائي 
الأول: محمد الأوطا – القلعة – 2:26.98 د 
الثاني: شربل عنداري – الجمهور – 2:29.47 د 
الثالث: ريكاردو حايك – ليتز ران – 2:49.95 د 
 
*نتائج سباق 800 م – إناث – نهائي 
الأولى: جوي إسطا – الجمهور – 2:49.70 د
الثانية: نور طبيخ – القلعة – 2:55.53 د 
الثالثة: نسرين معوض – بترون ستارز – 2:58.17 د 
 
*نتائج سباق 3000 م – ذكور – نهائي 
الأول: جواد شمص – القلعة – 11:10.20 د 
الثاني : علي فرهود – فينيقيا صور – 11:53.54 د 
الثالث: جايمس طه – الجمهور – 12:29.53 د
 
نتائج سباق 3000 م – إناث – نهائي 
الأولى: سما مصطفى – الجمهور – 12:07.26 د 
الثانية: نينار حسين – فينيقيا صور – 12:47.65 د 
الثالثة: ليا محشي – الجمهور – 13:15.65 د 
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