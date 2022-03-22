لقاء ألعاب القوى في مدينة كميل شمعون لاختيار منتخب لبنان لتحت ال16 سنة

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نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى ضمن خطته لتطوير اللعبة والإهتمام بالفئات العمرية (مواليد 2007-2008-2009) لقاءاً في مدينة كميل شمعون الرياضية – بيروت وذلك لإختيار منتخب لبنان (تحت 16 سنة - ذكور وإناث) للمشاركة في لقاء "شامنا الأوّل" الذي سيقام في العاصمة السورية دمشق .حضر المسابقة ب رئيس الإتحاد رولان سعاده، أمين السرّ العام وسيم الحولي ، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، والأعضاء فيليب بجاني، أيمن الشامي وكاتيا راشد. وتمّ إختيار أعضاء المنتخب (تحت 16 سنة) وهم الفائزين بالمركزين الأول والثاني بكافة المسابقات وأتت النتائج على الشكل التالي:

*نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية –اناث– 3 كغ - نهائي:

الأولى: فيليشينا جرجورة – ليتس ران – 8.56 م

الثانية: لوسي أنطون – بترون ستارز – 8.52 م

الثالثة: كلوي سعد – ليتس ران – 7.29 م

*نتائج مسابقة الوثب الطويل– ذكور – نهائي:

الأول: رافاييل كامل – الجمهور – 5.02 م

الثاني: رشيد الحوت – الأنصار – 4.55 م

الثالث: رالف جاموس – الجمهور – 4.48 م

*نتائج مسابقة رمي الرمح – ذكور – 600 غ – نهائي

الأول: شربل عنداري – الجمهور – 27.54 م

الثاني: مايكل طنوس – بترون ستارز – 25.23 م

الثالث: إدغار حويك – بترون ستارز – 22.73 م

*نتائج مسابقة الوثب العالي – اناث – نهائي

الأولى: سما مصطفى – الجمهور – 1.30 م

الثانية: ميكايل أبي ضاهر – بترون ستارز – 1.20 م

الثالثة: جانيت فياض – بترون ستارز – 1.10 م

*نتائج مسابقة رمي الرمح – إناث – نهائي – 500 غ

الأول : لوسي أنطون – بترون ستارز – 23.54 م

الثاني: لايا حرب – بترون ستارز – 20.18 م

*نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية – ذكور – 4 كلغ – نهائي

الأول : نديم معوض – بترون ستارز – 10.55 م

الثاني : جوزيف جريش – بترون ستارز – 9.82 م

الثالث: مايكل طنوس –بترون ستارز – 9.37 م

*نتائج مسابقة الوثب الطويل – اناث – نهائي

الأولى: أنطونينا عيسى – بترون ستارز – 3.93 م

الثانية: نسرين معوض – بترون ستارز – 3.70 م

الثالثة: لين الحوت – الأنصار – 3.58 م

*نتائج الوثب العالي – ذكور – نهائي –

الأول : يورغو الغريب – ليتس ران – 1.50 م

*نتائج سباق 100م حواجز – ذكور –

الأول: مشهور سهماراني – بترون ستارز – 16.62 م

الثاني: رشيد الحوت – الأنصار – 18.44 م

الثالث: عماد سكر – بترون ستارز – 20.05 م

*نتائج سباق 100م حواجز – إناث – نهائي

الأولى : نسرين معوض – بترون ستارز – 19.87 م

الثانية : أنجيلا طنوس – بترون ستارز – 20.79 م

الثالثة: أنطونينا عيسى – بترون ستارز – 20.86 م

*نتائج سباق 200 م – ذكور – مجموعة أولى –

الأول: عماد سكر – بترون ستارز – 26.53 ث

الثاني: يورغو الغريب – ليتس ران – 26.57 ث

الثالث: هاغوب أبداليان – هومنتمن برج حمود – 26.61 ث

*نتائج سباق 200 م – إناث – نهائي

الأولى: ماريا بشارة – الجمهور – 28.62 ث

الثانية: أنجيلينا – بترون ستارز – 30.78 ث

الثالثة: أنجيلا طنوس – بترون ستارز – 33.72 ث

*نتائج سباق 400 م – ذكور – نهائي

الأول: جورج عتر – الجمهور – 1:00.72 د

الثاني: يورغو الغريب – ليتس ران – 1:00.77 د

الثالث: مشهور سحمراني – بترون ستارز – 1:04.35 د

*نتائج سباق 400 م – إناث – نهائي

الأولى: جيا إسطا – الجمهور – 1:08.10 د

الثانية : نور طبيخ – القلعة – 1:12.34 د

الثالثة: سيرينا حويك – ليتز ران – 1:25.85 د

*نتائج سباق 800 م – ذكور – نهائي

الأول: محمد الأوطا – القلعة – 2:26.98 د

الثاني: شربل عنداري – الجمهور – 2:29.47 د

الثالث: ريكاردو حايك – ليتز ران – 2:49.95 د

*نتائج سباق 800 م – إناث – نهائي

الأولى: جوي إسطا – الجمهور – 2:49.70 د

الثانية: نور طبيخ – القلعة – 2:55.53 د

الثالثة: نسرين معوض – بترون ستارز – 2:58.17 د

*نتائج سباق 3000 م – ذكور – نهائي

الأول: جواد شمص – القلعة – 11:10.20 د

الثاني : علي فرهود – فينيقيا صور – 11:53.54 د

الثالث: جايمس طه – الجمهور – 12:29.53 د

نتائج سباق 3000 م – إناث – نهائي

الأولى: سما مصطفى – الجمهور – 12:07.26 د

الثانية: نينار حسين – فينيقيا صور – 12:47.65 د

الثالثة: ليا محشي – الجمهور – 13:15.65 د