بيان من الاتحاد الإنجليزي بشأن جمهور تشيلسي

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كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، عن محاولاته السماح لمشجعي تشيلسي بحضور مباراة فريقهم في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، أمام كريستال بالاس، على ملعب ويمبلي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا رسميا، أفصح فيه عن محادثاته مع الحكومة بشأن تعديلات على رخصة تشغيل تشيلسي، للسماح ببيع تذاكر لمباراة كريستال بالاس في ويمبلي.

وتمنع عقوبات حكومة المملكة المتحدة التي فرضتها على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، تمنع حاليا من بيع أي تذاكر جديدة.

وقال المتحدث بإسم الاتحاد الإنجليزي خلال البيان: "نأمل أن يكون لدينا عدد كبير من الجماهير في الدور قبل النهائي لكأس إنجلترا لكرة القدم على ستاد ويمبلي".

وأضاف: "هذا يشمل تذاكر لمشجعي تشيلسي لمباراتهم ضد كريستال بالاس، ومن جهتنا نواصل التفاوض مع الحكومة على طريقة لتحقيق ذلك مع احترام العقوبات المفروضة حاليا على تشيلسي".

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت عقوبات على عدة رجال أعمال روس كبار، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أبرزهم رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، ما ترتب على ذلك حرمان المالك الروسي من بيع النادي، فضلا عن حظر قيامه بشراء اللاعبين أو تجديد عقودهم أو بيع التذاكر غير الموسمية.