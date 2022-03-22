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"الفيفا" يفتح باب التطوع في كأس العالم "قطر 2022"

22
MARCH
2022
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الاثنين، فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أمام 20 ألف متطوع سيعملون في 45 مجالا.
 
واشترط "الفيفا" أن يكون عمر المتقدمين 18 عاما في أكتوبر من هذا العام، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم من خلال منصة Volunteer.fifa.com بشرط إجادة اللغة الإنجليزية، كما أن التحدث باللغة العربية يمنح المتقدم ميزة إضافية. ولا يشترط أن يكون لدى المتقدمين خبرة سابقة، ويرحب بالمرشحين من جميع الخلفيات ومن كافة أنحاء العالم.
 
وسيعمل المتطوعون في 45 جانبا تشغيليا خلال المونديال، في المواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة، مثل الملاعب ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق ووسائل النقل العام.
  
وستقام كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وستبدأ بعض الوظائف التطوعية من 1 أكتوبر.
 
يذكر أن المتطوعين الذين سيقع عليهم الاختيار سيحصلون على زي محدود الإصدار من علامة أديداس، مع وجبة طعام خلال مناوبة التطوع، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العام مجانا.
 
وبمناسبة انطلاق أكبر برنامج تطوعي في تاريخ قطر، يقام الليلة حفل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا في الدوحة، عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. ويشهد الحفل مشاركة نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم عدد من أساطير كرة القدم، والذين سيوجهون الدعوة إلى المتطوعين المحتملين للتسجيل في البرنامج، وسيجري بث فعاليات الحفل مباشرة عبر قناة FIFA على Youtube.
روسيا اليوم
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