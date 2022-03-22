ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي بعد الخسارة المذلة

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عربي 21 -- كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف ريال مدريد الإسباني من إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الهزيمة "المذلة" برباعية نظيفة أمام غريمه التقليدي برشلونة.

وترددت أنباء قوية، عن نية إدارة الفريق الملكي اتخاذ قرار يتعلق بمستقبل أنشيلوتي بعد الهزيمة المؤلمة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الإثنين إن إدارة ريال مدريد لا تنوي إقالة أنشيلوتي من منصبه رغم الهزيمة الكبيرة في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تضع كامل ثقتها في أنشيلوتي، ولا تفكر في إنهاء عقده الذي يمتد لموسم آخر.

وسقط فريق ريال مدريد أمام ضيفه برشلونة بنتيجة (4-0) الأحد في كلاسيكو الأرض، ضمن المرحلة 29 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق فريق برشلونة فوزا قاسيا على مستضيفه وغريمه ريال مدريد بنتيجة (4-0) الأحد في كلاسيكو الأرض، ضمن المرحلة 29 في الدوري الإسباني لكرة القدم.