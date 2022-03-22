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مانشيني: هكذا تعرض محمد صلاح للظلم

22
MARCH
2022
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أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تعرض للظلم في جائزة الكرة الذهبية.
وكان محمد صلاح قد حصل على المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
 
وفاز بالمرتبة الأولى حينها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
 
وقال مانشيني في مقابلة حصرية مع بوابة "العين الرياضية": "محمد صلاح كان يستحق الحصول على مركز أفضل من الذي حصل عليه في الكرة الذهبية".
 
واعتبر مانشيني أن الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، هو من استحق الحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العاالم عام 2021.
 
وقال مانشيني: "لقد ظُلم جورجينيو، لأنه كلاعب استطاع في عام واحد الحصول على دوري أبطال أوروبا مع فريقه، وكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، ومنذ أسابيع فاز أيضا بكأس العالم للأندية".
 
سبب خروج إيطاليا
 
مانشيني تحدث أيضا عن سبب عدم تأهل منتخب إيطاليا بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد أشهر من الحصول على بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
 
وأوضح: "يجب أن يعلم الجميع أننا فزنا ببطولة كأس أمم أوروبا عن جدارة، لأننا منتخب قوي جدا، ولكن للأسف لم نستحق أن نعبر إلى المونديال بشكل مباشر".
 
وعن سبب الفشل في التأهل، قال المدرب الإيطالي: "كان حظنا سيء جدا، بعد ضياع ضربتي جزاء في مباراتين متتاليتين كانتا حاسمتين من أجل الصعود. كان يكفي أن نسجل ضربة جزاء واحدة للعبور، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذا جزء منها".
 
وجاءت تصريحات مانشيني في إشارة إلى فشل لاعبه جورجينيو في تسجيل ضربتي جزاء ضد سويسرا، في الجولتين الخامسة والتاسعة من التصفيات، لتنتهي المباراتان بالتعادل، وتحسم سويسرا صدارة المجموعة وبطاقة التأهل.
 
يثني على الجزائر
 
من ناحية أخرى، أثنى روبرتو مانشيني على منتخب الجزائر، مؤكدا أنه كان يخشى من قدرته على تحطيم الرقم القياسي لـ"الآزوري" بعدم التعرض لأي هزيمة على مدار 38 مباراة متتالية، قبل أن تتوقف سلسلة "محاربي الصحراء" عند الرقم 35.
 
وتابع "نعم، لقد كانوا قريبين من ذلك، وهذه قيمة الأرقام القياسية، فقد خُلقت من أجل أن تتحطم".
 
واستدرك: "الجزائر منتخب قوي، وكان لديه رقم قياسي كبير بعدم الخسارة لمباريات كثيرة متتالية".
 
وأتم: "دعني أقولها بصراحة، الجزائر منتخب قوي، وكذلك السعودية، وكل المنتخبات العربية لديها حظوظ في الصعود للمونديال، لأنها تملك كل المقومات من أجل الفوز".
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