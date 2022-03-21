النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم السباق الأول للسرعة الأحد

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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)السباق الأول للسرعة (سبيد تيست) الأحد المقبل الواقع فيه 27 آذار الجاري في "كازينو لبنان".ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.

وتتواصل عملية تسجيل المشاركين في السباق في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم بالكسليك وحُدّدت آخر مهلة للتسجيل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 25 آذار الجاري على ان يتم الاعلان عن المشاركين في السباق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت 26 الجاري.

وفي برنامج الأحد الفحص التقني والتدقيق الاداري بين الساعة السابعة وخمس دقائق والسابعة و35 دقيقة صباحاً ويتألف السباق من 3 طلعات رسمية ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً.