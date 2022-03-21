كيروش يوجه رسالة حماسية للاعبي مصر.. "بدأ العد التنازلي"

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كتب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، الاثنين، خطبة قوية للاعبيه قبل انطلاق معسكر المنتخب لمواجهة السنغال في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال كيروش عبر تويتر: "يا رفاق.. بدأ العد التنازلي. الانطلاق الأخير ووقت الإنجاز. لقد سرنا طريقا طويلا وصعبا للوصول لتلك الفرصة المستحقة".

وأضاف: "نعرف التحدي الذي سنواجهه، لا مجال للأسف أو الانتظار للغد. مع الشجاعة، وعمل الفريق الذكي والفخر. يمكننا الطيران ولا شيء سيكون مستحيلا".

وأتم: "علينا أن نحقق الإنجاز في الوقت المناسب، بروعة وبشجاعة، وجعل كل الأمور ممكنة. نعتمد عليكم ونثق بكم، حظا جيدا يا رفاق".

وشهدت القائمة تواجد محمد مجدي "أفشة" وياسر إبراهيم وعمر جابر ونبيل عماد "دونغا" بعد عدم التواجد في قائمة أمم إفريقيا، فيما غاب رمضان صبحي وأحمد حجازي وأكرم توفيق بسبب الإصابة.

كما لم يتواجد محمد شريف ومهند لاشين ومحمود جاد وإبراهيم عادل ومحمد حمدي من الذين تواجدوا في قائمة أمم إفريقيا الأخيرة، مع اعتزال عبد الله السعيد دوليا.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - نبيل عماد "دونغا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيغيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

وتقام مباراة الذهاب 25 مارس في مصر، ومباراة الإياب 29 مارس في السنغال.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.