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لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا بالتنس لفئة تحت ال12 سنة بمشاركة 8 دول

21
MARCH
2022
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يستضيف الاتحاد اللبناني للتنس بطولة غرب آسيا لفئة تحت ال12 سنة للذكور والاناث على ملاعب النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك بين 28 آذار  الجاري و1 نيسان المقبل وتحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي  للتنس.
 
وأعلنت ثماني دول مشاركتها في البطولة الاقليمية وهي :البحرين،قطر،ايران،العراق،سوريا،اليمن، سلطنة عُمان ولبنان.
 
وبطولة غرب آسيا مؤهلة الى بطولة آسيا التي ستقام في كازاخستان  بعد عدة اشهر بحيث ستتأهل دولتان في فئة الذكور ودولتان في فئة الاناث الى نهائيات البطولة القارية.
 
هذا، ويواصل لاعبو ولاعبات وطن الأرز تدريباتهم على ملاعب النادي  اللبناني للسيارات والسياحة تحت اشراف المدرب نيقولا ساسين(فريق الذكور) وبطلة لبنان السابقة المدربة ناهيا ابو خليل (فريق الاناث).ويتألف فريق الذكور من اللاعبين كريستوف ابو هاشم والياس ابو رحال ويان الفترياديس وفريق الاناث من رينا الجسر وهيفاء الجندي وصوفيا طبيب.
 
وانتدب الاتحاد الدولي للعبة الايراني أمير بورجاي مندوباً  من قبله للاشراف  على البطولة .وسبق لبورجاي ان أشرف على العديد من الدورات التي اقيمت في لبنان سابقاً. 
 
وكثّف الاتحاد اللبناني للتنس تحضيراته لانجاح البطولة وعقد جلسة للجنة الادارية بهذا الصدد برئاسة رئيس الاتحاد أوليفر فيصل الأسبوع الفائت لوضع كافة التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالبطولة ودعا اللبنانيين الى مواكبة الفريق اللبناني عبر حضورهم المباريات مع العلم ان كافة وفود الدول المشاركة في البطولة ستصل السبت المقبل الواقع فيه 26 آذار الجاري على ان تنطلق البطولة الاثنين 28 الجاري. 
 
وسيذيع الاتحاد اللبناني برنامج وتوقيت المباريات لاحقاً.
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