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مباراة "نارية".. فيديو يرصد حريقا يفتتح لقاء أياكس وفينوورد

21
MARCH
2022
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استضاف فريق أياكس منافسه فينورد مساء الأحد، في مباراة مثيرة افتتحها حريق في أحد جوانب المعلب.
 
وشهد أياكس بداية مشؤومة عندما أشعل عرض الألعاب النارية بطريق الخطأ لافتات النادي الخاصة. وتسبب الحريق فى تأخير المباراة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع اصابات.
 
وأظهر مقطع فيديو النيران مستعرة خلف أحد شباك المرميين، قبل السيطرة عليها.
 
وبعد ثماني دقائق فقط ، منح الكولومبي لويس سينيستيرا ، البالغ من العمر 22 عامًا ، فينورد التقدم بهدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.
 
وسيكون الجناح موضوع الكثير من تكهنات الانتقالات هذا الصيف حيث يقال أن فينورد طالب بحوالي 22 مليون دولار مقابل خدماته.
 
وأدرك أياكس التعادل في الدقيقة 24 عن طريق سيباستيان هالر، وهو الهدف العشرين له في الدوري.
 
لكن فينوورد استعاد تقدمه بعد أربع دقائق فقط بعد تمريرة خلفية سيئة من ستيفن بيرغيس لاعب أياكس.
 
واستحق الضيوف التقدم في الشوط الأول، لكن في الدقيقة 78 ، قدم دوشان تاديتش عرضه الساحر من خلال رائعة من زاوية صعبة ليعيد أياكس إلى المباراة.
 
واختتم البرازيلي أنتوني البالغ من العمر 22 عامًا المباراة النارية عبر هدف في الدقيقة 86 ليضمن الثلاث نقاط لأياكس ليطفئ مخاوف أصحاب الأرض من فقدان ثلاث نقاط صعبة في الطريق إلى اللقب.
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