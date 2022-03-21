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جوتا يقود ليفربول إلى قبل نهائي كأس الاتحاد لملاقاة سيتي

21
MARCH
2022
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سجل ديوجو جوتا هدفا قرب النهاية ليفوز ليفربول بصعوبة 1-صفر على نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، ويتأهل لمواجهة غريمه مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
 
وكان فورست، المنتمي للدرجة الثانية، قد أطاح بفرق كبيرة من الدوري الممتاز هي أرسنال وليستر سيتي في طريقه إلى دور الثمانية، وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن لاعبه جو لولي أهدر فرصة سهلة.
 
وعانى ليفربول، الذي أشرك العديد من لاعبي الصف الثاني، في صناعة الفرص في الشوط الأول، ونجا من مفاجأة في الشوط الثاني عندما اقترب كينان ديفيز من التسجيل لولا تدخل الحارس أليسون.
 
واستمرت معاناة ليفربول، وأهدر فيليب زينكرناجل فرصة جديدة لفورست قبل أن يسجل جوتا هدف الانتصار قبل 12 دقيقة من النهاية.
 
وواصل فورست الضغط وصنع أكثر من فرصة، وكان ندا لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في النهاية انتزع ليفربول بطاقة التأهل، وتأهل للصدام مع غريمه سيتي.
 
ولم يقدم ليفربول العرض المنتظر، لكن في النهاية نجح جوتا في خطف بطاقة التأهل وصنع الفارق بلمسة ذكية، ليواصل الفريق سعيه نحو حصد أربعة ألقاب هذا الموسم.
 
وقال جوتا لمحطة (آي.تي.في سبورت) التلفزيونية "كانت مباراة صعبة بكل تأكيد. هذا منافس رائع ولعب بشراسة كبيرة وأجبرنا على الصراع بقوة".
 
وسيتجدد الصراع بين ليفربول وسيتي، بينما ستقام المباراة الأخرى في قبل النهائي بين تشيلسي وكريستال بالاس.
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