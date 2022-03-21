living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع تصاعد الأزمة الأوكرانية.. أسعار الذهب تحلق عاليا

21
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.
 
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.0 بالمئة إلى دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش.
 
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.0 بالمئة إلى 1927.30 دولار.
 
ورفضت أوكرانيا دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية، التي يعاني سكانها المحاصرون من قلة الطعام والمياه والكهرباء في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع القتال العنيف.
 
وللحيلولة دون ارتفاع أسعار الذهب على نحو أكبر، قال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي)، الجمعة، إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم.
 
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1.75 بالمئة إلى اثنين بالمئة هذا العام.
 
وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم إس.بي.دي.آر جولد ترست 0.8 بالمئة إلى 1082.44 طن الجمعة وهو أعلى مستوى منذ مارس.
 
وصعد البلاديوم 3.4 بالمئة إلى2597 دولار للأوقية، وكان قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلا 3440.76 دولار في السابع من مارس مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن النفيس.
 
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.0 بالمئة إلى 25.03 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 6.0 بالمئة إلى 1028.20 دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout