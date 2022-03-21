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ريال مدريد يتعرض لهزيمة على أرضه برباعية نظيفة أمام برشلونة

21
MARCH
2022
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ألحق فريق برشلونة هزيمة "مذلة" بغريمه التقليدي ريال مدريد (4-0) على أرضه وبين جماهيره، في لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعهما مساء الأحد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد يتعرض لهزيمة مذلة في عقر داره أمام برشلونةريال مدريد ,برشلونة وجها لوجه في "الكلاسيكو".. التشكيلة الأساسية

وأحرز المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين (29 و51)، وتخللهما هدفي زميليه المدافع رونالد أراوخو، وفيران توريس في الدقيقتين (38 و47) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

ومني فريق ريال مدريد بالهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 66 نقطة حصدها من 29 مباراة، ولكنه يحتل صدارة الليغا، متقدما بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه وصيفه إشبيلية، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال سوسييداد.

في المقابل، حقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي، ويشغل المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة حصدها من 28 مباراة.

روسيا اليوم
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