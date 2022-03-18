ابي رميا كرّم سيدات نادي القلمون في "الطائرة" وشدّد على الوقوف الى جانب اتحاد اللعبة

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كرّم الرئيس السابق للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال ابي رميا فريق القلمون للسيدات بمناسبة احرازه لقب بطولة لبنان في الكرة الطائرة لموسم 2021-2022 بعد فوزه (2-0) في السلسلة النهائية على فريق بيبلوس .حضر حفل العشاء التكريمي،الذي أقيم في مطعم "الجزيرة"(المعاملتين)، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف ونائب رئيس الاتحاد و رئيس نادي القلمون غسان قزيحة واعضاء اللجنة الادارية للنادي والجهاز الفني ولاعبات الفريق البطل.

قزيحة

وخلال الحفل القى قزيحة كلمة جاء فيها"أود ان اشكر الصديق ميشال ابي رميا على بادرته تكريم بطلات لبنان .ولقد واكبتُ ابي رميا خلال سنوات طويلة خصوصاً خلال توليه منصب رئاسة الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بين حزيران 2017 وكانون الأول 2020 بحيث كان التعاون مثمراً الى اقصى الحدود.

ولقد أولى ابي رميا خلال ولايته اهمية كبيرة للفئات العمرية(ذكور واناث) وكان خياراً صائباً واود ان أشكره مجدداً لرعاية شركة "ابي رميا اخوان" وكيلة "اكس اكس أل اينرجي" النهائي ولوقوفه الى جانب لعبة الكرة الطائرة وأضمّ صوتي الى صوت رئيس الاتحاد الصديق وليد القاصوف في هذا المجال.لقد كانت بطولة السيدات ناجحة ونادي القلمون اضاف لقباً جديداً الى خزائنه الزاخرة بالكؤوس .

وبهذه المناسبة اود ان اشكر رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات على جهوده وأتمنى ان يتبوأ منصباً رياضياً أرفع في المستقبل.كما اشكر رئيس الاتحاد وليد القاصوف على جهوده مع زملائي اعضاء الاتحاد لتطوير اللعبة .والعلاقة تاريخية بين آل القاصوف وآل قزيحة منذ ايام الراحلين شحادة القاصوف ومدحت قزيحة.

وأود ان اشكر رجال الصحافة والاعلام ومحطة "او. تي. في" لنقلها نهائي البطولة مباشرة على الهواء .والشكر الكبير الى الجهاز الفني ولاعبات نادي القلمون لاستعادة لقب البطولة وما قدمّوه من تضحيات وجهد خلال الموسم".

أبي رميا

بدوره تحدث أبي رميا فقال"اردتُ ان يكون هذا اللقاء لنحتفل سنوياً باحراز سيدات نادي القلمون لقب البطولة ونقوم بواجب التكريم للبطلات اللواتي تعبن وجهدن لتحقيق الهدف اي لقب البطولة واستحقوا اللقب فمبروك لعائلة النادي من اداريين وجهاز فني ولاعبات.

كما أود أن اهنئ نادي بيبلوس لاحرازه مركز الوصيف .لعبة الكرة الطائرة تعني لي الكثير ولقد خدمتها لسنوات طويلة مع أصدقاء وزملاء وسأظل الى جانبها لأن ايماني كبير بأن لعبة الكرة الطائرة تسير على السكة الصحيحة. وكما أطلعني الصديق وليد فان اللجنة الادارية للاتحاد ستولي الأهمية الى منتخبات الفئات العمرية لتحقيق الانتصارات في البطولات العربية والاقليمية والآسيوية.

مبروك مجدداً للقلمون لقب البطولة وشكراً لتلبية الدعوة ونأمل ان نحتفل سوياً وقريباً بانتصارات خارجية".

ثم تسلّم ابي رميا هدية تذكارية من قزيحة عربون محبة وتقدير وسط تصفيق الحاضرين.وفي الختام تسلّم الجهاز الفني واللاعبات الميداليات الذهبي من عويدات والقاصوف وأبي رميا وقزيحة.