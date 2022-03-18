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تشافي يعلق على تأهل برشلونة لربع نهائي الدوري الأوروبي

18
MARCH
2022
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قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، إن فريقه يجب أن يكون سعيدا، لأنه تأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه أمس الخميس على غالطة سراي 2-1، في إياب الدور ثمن النهائي.
 
وأضاف تشافي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "لقد لعبنا مباراة رائعة.. انتهجوا (غالطة سراي) أسلوبا دفاعيا جيدا أمامنا، كما حدث في مباراة الذهاب.. إنهم فريق جيد، لقد فزنا في ملعب صعب حقا".
 
واعتبر المدرب الإسباني أن "النتيجة يمكن اعتبارها زهيدة"، لأن برشلونة كانت لديه "فرص عديدة للتسجيل".
 
ويرى تشافي أنه "كان من المهم تحقيق التعادل بسرعة"، بعد أن تقدم غالطة سراي بهدف في الشوط الأول.
 
وعن الهدف الثاني لبرشلونة الذي سجله الموهبة الإسبانية الصاعدة بيدري، قال تشافي: "إنه هدف رائع، هدف ذو جمال خلاب.. بيدري قادر على القيام بذلك وأكثر بكثير، لا يمكنني أن أقول المزيد من المديح.. إنه يبلغ من العمر 19 عاما فقط".
 
ورغم ذلك، انتقد المدرب الإسباني فريقه في بعض جوانب اللعب خلال المباراة، قائلا: "أعتقد أننا لا نزال نخسر الكثير من الكرات.. إنه بالفعل شيء أزعجني عندما كنت لاعبا، وما زال يزعجني".
 
وعن مباراة "الكلاسيكو" المرتقبة أمام ريال مدريد بعد غد الأحد، في قمة المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني، قال تشافي: "نحن في لحظة جيدة.. لم نخسر أي مباراة منذ وقت طويل، وسنحاول المنافسة في (ملعب ريال مدريد) سانتياغو برنابيو أيضا، مدركين مدى تميز أداء ريال مدريد.. يوم الأحد سيكون قصة أخرى".
روسيا اليوم
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