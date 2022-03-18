الروسية كوديرميتوفا تودع دورة إنديان ويلز على يد حاملة اللقب

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ودعت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، إثر خسارتها في الدور ربع النهائي، اليوم الجمعة، أمام حاملة اللقب، الإسبانية باولا بادوسا، بمجموعتين دون رد.

وجاءت خسارة اللاعبة الروسية بواقع 3-6، و2-6، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و23 دقيقة.

وبعد تتويجها باللقب عام 2021 في إنديان ويلز، تنافس بادوسا بقوة الآن لتصبح أول امرأة تفوز بلقبين متتاليين في الدورة الأمريكية منذ الأسطورة مارتينا نافراتيلوفا في عامي 1990-1991.

وستواجه بادوسا في الدور نصف النهائي، اليونانية ماريا سكاري، المتأهلة على حساب الكازاخستانية ألينا رايباكينا (7-5، و6-4).