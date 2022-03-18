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لتجنب الهبوط.. كيف تنجح مهمة إنقاذ الإسماعيلي في مصر؟

18
MARCH
2022
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ورطة كبيرة يعاني منها الإسماعيلي متذيل جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما بات أقرب الأندية للهبوط إلى الدرجة الثانية.
 
الإسماعيلي يستعد للاحتفال بمئويته، وهو أول نادي مصري وعربي يفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما توج باللقب عام 1970 على استاد القاهرة بالتغلب على الإنجلبير.
 
وضع كارثي
 
الإسماعيلي حصد 8 نقاط فقط في الدوري المصري بعد مرور 13 جولة، خسر 7 مباريات وتعادل في 5 وفاز مرة واحدة فقط في آخر ظهور له على حساب الاتحاد السكندري.
 
حمزة الجمل أحد أساطير الإسماعيلي قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الوضع الحالي للإسماعيلي كارثي بكل معاني الكلمة، ويجب أن يتغير فورا.
 
وأضاف الجمل :"كنت مرشحا لتدريب الإسماعيلي هذا الموسم، لكنني أتمنى التوفيق لأي جهاز فني يقود الفريق إلى الخروج من هذه الدوامة سريعا، فالهدف هو مصلحة الفريق".
 
وتابع نجم الإسماعيلي السابق :"استغلال فترة التوقف الدولي المقبلة أمر ضروري من أجل تقييم الأمور والبحث عن سبب المشكلة، هل العامل البدني هو السبب أم الفني أم الأزمة المالية أم ماذا؟".
 
وأردف الجمل :"الفوز على الاتحاد السكندري مهم جدا، ليس لأنه الفوز الأول في الدوري هذا الموسم فقط، لكنه مفيد معنويا لكي يستعيد اللاعبون الثقة في أنفسهم".
 
تجديد الثقة
 
الإسماعيلي عن طريق رئيسه يحيى الكومي جدد ثقته في حمد إبراهيم المدير الفني، ومنحه الثقة للاستمرار في مهمة إنقاذ الإسماعيلي من الهبوط.
 
الفريق المصري الساحلي يحتاج إلى ملامسة حاجز الـ40 نقطة في نهاية الموسم من أجل ضمان البقاء في الدوري.
 
واسترسل حمزة الجمل :"لكي يبقى الإسماعيلي عليه أن يحقق 9 انتصارات أخرى قبل نهاية الدوري، وهذا يحتاج إلى عمل شاق وكبير من كل فرد في النادي".
 
وأتم الجمل :"يحظى الإسماعيلي بدعم الإدارة والجماهير والإعلام، يجب أن تستمر الانتصارات من أجل تجنب كارثة الهبوط".
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