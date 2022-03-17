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مستشار دورتموند: أغمي علي عندما سمعت بعرض مانشستر سيتي لهالاند

17
MARCH
2022
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صرح مستشار نادي بوروسيا دورتموند، ماتياس زامر، مازحا، بأنه أغمي عليه عندما سمع بعرض مانشستر سيتي الضخم لضم نجم دورتموند، المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.
 
ويمتد عقد هالاند (21 عاما) مع دورتموند حتى العام 2024، ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية العريقة ذكرت أمس الأربعاء أن بإمكانه الرحيل مقابل 75 مليون يورو مع نهاية الموسم الحالي إذا قرر النرويجي تفعيل البند الجزائي.
 
وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي قدم عرضا مغريا للظفر بخدمات هالاند، تضمن حصوله على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني، سيجعل المهاجم النرويجي اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي.
 
وعلق زامر، بشكل طريف على عرض مانشستر سيتي لضم هالاند، حيث قال في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "حين سمعت بعرض مانشستر سيتي لضم هالاند أغمي علي، وكان على زوجتي أن تنقلني إلى المستشفى!".
 
وأكمل مازحا: "لقد أصبت بجلطة منذ ذلك الحين".
 
وكان زامر، الذي شغل منصب المدير الرياضي في بايرن ميونيخ خلال فترة إشراف المدرب الحالي لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على الفريق البافاري، كان صريحا، حيث كشف أنه يود رؤية هالاند يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني (غوارديولا).
 
وتشير جل التقارير القادمة من ألمانيا وإنجلترا إلى أن مانشستر سيتي هو الأوفر حظا لضم هالاند، ويجهز عرضا قيمته 100 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي.
 
ولفت هالاند أنظار كبار أندية أوروبا بمهاراته التهديفية في العامين الماضيين، فهو أصغر لاعب يصل الى عتبة العشرين هدفا في دوري أبطال أوروبا.
 
ومنذ انضمامه من ريد بول سالزبورغ النمساوي، سجل الدولي النرويجي 80 هدفا في 80 مباراة مع دورتموند، وأحرز 16 هدفا في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم، بعد ابتعاده لفترة بسبب الإصابات.
روسيا اليوم
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