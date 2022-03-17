رولان غاروس تتخذ قرارا بشأن مشاركة جوكوفيتش والروسي ميدفيديف

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اتخذ المنظمون لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) قرارا بشأن مشاركة النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي يرفض تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في البطولة، التي ستقام في مايو المقبل.

وقال منظمون، الأربعاء، إن نوفاك جوكوفيتش سيسمح له باللعب في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حتى لو لم يتم تطعيمه ضد كوفيد-19، طالما ظل وضع الفيروس في فرنسا مستقرا.

وسيسمح للاعبي التنس الروس، لاسيما المصنف الأول دانييل ميدفيديف، بالمشاركة في البطولة، لكن كلاعبين محايدين بسبب الحرب التي تشنها بلادهم في أوكرانيا المجاورة.

ولا يوجد عائق في الوقت الحالي يمنع جوكوفيتش من الدفاع عن لقبه في الملاعب الترابية في البطولات الكبرى لكرة التنس (غراند سلام)، حسبما أفاد المنظمون.

ورفعت فرنسا هذا الأسبوع التدابير التي تتطلب الحاجة إلى وضع كمامات في معظم الأماكن، مع السماح للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالعودة إلى المطاعم والساحات الرياضية وأماكن أخرى.

وقالت إيميلي موريسمو، مديرة بطولة فرنسا المفتوحة في مؤتمر صحفي: "في هذه المرحلة لا يوجد ما يمنعه من العودة للملاعب".

وتم ترحيل جوكوفيتش من أستراليا في يناير، بعد معركة قانونية حول ما إذا كان ينبغي السماح له بدخول البلاد، ما أجبره على التغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال جوكوفيتش لهيئة البث البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي إنه مستعد للتغيب عن بطولات (غراند سلام) المقبلة إذا طلبوا منه التطعيم.